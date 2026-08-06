Il presidente Angelo Musolino: «Il gelato artigianale è un patrimonio della cultura alimentare italiana. Con questa proposta – afferma il intendiamo tutelare il lavoro dei maestri gelatieri, garantire qualità ai consumatori e valorizzare un settore che rappresenta eccellenza, professionalità e identità»

Confartigianato, Cna e Conpait hanno presentato al Presidente della Commissione Industria del Senato, Luca De Carlo, e al Senatore Giorgio Salvitti, una proposta ufficiale per l’istituzione della denominazione “Gelato di tradizione italiana”, accompagnata da un disciplinare tecnico che definisce criteri, ingredienti e modalità di preparazione del prodotto. L’iniziativa nasce dalla volontà di riconoscere e tutelare una delle espressioni più rappresentative dell’artigianato alimentare nazionale, un settore composto da 9.345 gelaterie, di cui 6.126 artigiane, che ogni giorno producono gelato fresco nel proprio laboratorio, custodendo competenze, ricette e tecniche tramandate nel tempo.

Secondo il disciplinare presentato, il Gelato di tradizione italiana deve essere realizzato con materie prime fresche e genuine, preferibilmente di origine nazionale, trasformate quotidianamente dal gelatiere.La proposta sottolinea la distinzione netta tra il prodotto artigianale e le preparazioni industriali congelate, valorizzando la professionalità, la qualità delle lavorazioni e il legame con le filiere agroalimentari italiane.

Il riconoscimento consentirebbe di offrire ai consumatori maggiore trasparenza e uno strumento chiaro per identificare il vero gelato artigianale, distinguendone metodo di produzione, qualità degli ingredienti e origine.

Confartigianato, Cna e Conpait evidenziano come la denominazione debba essere un strumento serio e verificabile, non un semplice marchio promozionale. L’attenzione manifestata nel corso dell’incontro in Senato rappresenta un primo passo significativo verso l’avvio di un percorso istituzionale che possa portare, in tempi rapidi, all’introduzione del riconoscimento nell’ordinamento italiano.

«Il gelato artigianale è un patrimonio della cultura alimentare italiana. Con questa proposta – afferma il Presidente Angelo Musolino – intendiamo tutelare il lavoro dei maestri gelatieri, garantire qualità ai consumatori e valorizzare un settore che rappresenta eccellenza, professionalità e identità. Il riconoscimento del Gelato di tradizione italiana è un passo necessario per difendere la nostra tradizione e sostenere le imprese che ogni giorno trasformano materie prime fresche in un prodotto unico nel mondo».