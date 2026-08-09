Piazza Mese si prepara ad accogliere la ventottesima edizione del Kaulonia Tarantella Festival, lo storico appuntamento con la musica popolare e le sonorità tradizionali in programma da mercoledì 19 a sabato 22 agosto. Sotto la direzione artistica di Mimmo Cavallaro e con la conduzione di Marco Mauro, la rassegna ad ingresso gratuito sceglie quest'anno il tema "Suoni di Pace", legandosi al ventesimo anniversario della scomparsa di Angelo Frammartino, il giovane cooperante cauloniese ucciso a Gerusalemme nel 2006.

Proprio alla memoria e al dialogo sociale sarà dedicato il momento centrale degli approfondimenti culturali: il 22 agosto, alle ore 19:30 presso l'Affresco Bizantino, si terrà l'incontro "Il Mediterraneo che unisce: Il ruolo della cultura mediterranea come strumento di pace", che vedrà la partecipazione della famiglia Frammartino. Gli appuntamenti pomeridiani dei "Suoni di Pace" prenderanno il via già il 19 agosto con una riflessione su Zaleuco, Tommaso Campanella e la legge del ritmo, per poi proseguire nei giorni successivi con i contributi di Taras Gruppo Corapi e Gabriele Albanese Silent Sound.

Il cartellone dei concerti serali propone quattro serate ad alta intensità ritmica: il 19 agosto l’apertura è affidata a Delia Buglisi, Zingari Felici, Francesco Giannini e Kankarè. L’indomani sul palco saliranno Cecè Barretta, i Kaisukarije con Lidia Koukevabalkan e Le Ninfe della Tammorra. Il 21 agosto serata evento con Davide Van De Sfroos, affiancato dal cantastorie Andrea Bressi con i Gimberiani e da Carmen Floccari. Gran finale con Dolcenera il 22 agosto, la musica del padrone di casa Mimmo Cavallaro e l'esibizione di Gioia Popolare.

Accanto alle serate sul palco principale il festival rinnova l'appuntamento con la formazione aperta a tutti. Ogni giorno dalle 18 prenderanno il via i corsi gratuiti: in Piazzetta Rosario e Piazza Mercato spazio alle lezioni di strumenti tradizionali (tamburello, organetto, chitarra battente, lira calabrese e zampogna) coordinate dal Conservatorio Statale di Musica di Nocera Terinese. In Piazza Seggio si terranno invece i workshop di danza dedicati a pizzica, tammurriata e tarantella calabrese reggina, curati da Mattia Carlucci, Elena Santioli, Eleonora Nitti Capone e Mimmo Giovinazzo. Ad attraversare le vie del borgo per l'intera durata della manifestazione saranno infine i ritmi itineranti di "Tarantella No Stop", guidati dai Giganti di Taurianova e, nella giornata del 21 agosto, dalla Fanfara Fiorita di Rombiolo.