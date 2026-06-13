Una giornata di esperienze educative, gioco e partecipazione. Lo Spazio Gioco è ospitato all’interno del bene confiscato “Vincenzo Grasso”

Una giornata dedicata ai bambini, alle famiglie e all’intera comunità per promuovere benessere, apprendimento e condivisione attraverso esperienze educative innovative. È questo lo spirito del Festival dell’Infanzia “Giochiamo a Crescere”, in programma a Gioiosa Jonica il 18 giugno, nell’ambito del progetto “Giochiamo a Crescere”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Promosso dal Consorzio Macramè insieme ai partner territoriali e in collaborazione con il Comune di Gioiosa Jonica, il Festival rappresenta un momento di incontro e di festa aperto a bambini, famiglie, educatori e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare le relazioni educative e rafforzare il senso di comunità.

L’iniziativa rappresenta inoltre il momento conclusivo dell’esperienza dello Spazio Gioco GAC di Gioiosa Ionica, servizio educativo rivolto alla fascia 0-6 anni e alle loro famiglie, gestito dall’Associazione Don Milani di Gioiosa Ionica, partner del progetto. Lo Spazio Gioco è ospitato all’interno del bene confiscato “Vincenzo Grasso”, restituito alla comunità e trasformato in un presidio educativo e sociale. Inaugurato nel febbraio 2025 nell’ambito del progetto “Giochiamo a Crescere.

Le attività si svolgeranno in due momenti della giornata:

dalle ore 9.30 alle 12.30 presso lo Spazio Gioco GAC, in Contrada Giardinazzo;

dalle ore 16.00 alle 18.30 presso la sede Don Milani, in località Santa Tecla.

Laboratori creativi, attività sportive e momenti di socializzazione offriranno ai più piccoli e ai loro genitori occasioni di crescita e di apprendimento in un contesto inclusivo e partecipato, nel quale il gioco diventa strumento educativo e di sviluppo delle competenze relazionali.

Il Festival rappresenta un’importante occasione per la comunità di Gioiosa Jonica per rafforzare il legame tra famiglie, educatori e territorio, promuovendo un modello educativo fondato sulla partecipazione, sull’inclusione e sul benessere dei bambini e dei ragazzi.

La partecipazione alle attività è libera; la prenotazione è consigliata per i laboratori a numero chiuso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social e il sito www.consorziomacrame.it

Per le iscrizioni è necessario compilare il form: https://form.jotform.com/261584280380357



