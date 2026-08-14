Dal 18 al 20 agosto la quinta edizione della manifestazione anima il quartiere dei marinai e dei pescatori con musica, cultura, street food e iniziative dedicate alla Blue Economy. Tra gli appuntamenti il concerto all’alba e l’omaggio a Pino Daniele

Valorizzare la risorsa mare attraverso l’arte, la cultura, le tradizioni e la creatività del quartiere dei marinai e dei pescatori.

È lo spirito del festival “Immersi nel Blu”, giunto alla quinta edizione, che avrà luogo da martedì 18 a giovedì 20 agosto nella tradizionale sede del rione Sbarre.

I contenuti nella quinta edizione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo giovedì mattina nella sala del consiglio comunale.

Ha aperto i lavori il sindaco Mariateresa Fragomeni, che dopo aver premesso che «quest’anno il festival si svolge dopo ferragosto perché abbiamo voluto prolungare la durata dell’alta stagione turistica», ha ricordato le principali fonti di finanziamento del festival, dal bando della Regione Calabria destinato ai Comuni che possono fregiarsi della Bandiera Blu della Fee, al contributo erogato dal Gruppo Azione Locale Pesca. «La Bandiera Blu che abbiamo ottenuto per il settimo anno consecutivo - ha detto - è un risultato tutt’altro che scontato, visto che quest’anno la Fee ha alzato l’asticella dei parametri e dei servizi necessari». Il primo cittadino ha colto l’occasione per ricordare anche che «è in cantiere un’idea progettuale per la riqualificazione dell’area del rione Sbarre al di là della ferrovia che speriamo di realizzare già dalla prossima stagione, a testimonianza della grande attenzione che questa Amministrazione Comunale ha da sempre dedicato al quartiere, per farne conoscere la caratteristica bellezza anche al di fuori dei confini comprensoriali».

Il Vicesindaco e Assessore al Turismo Salvatore Pellegrino, ideatore e coordinatore della manifestazione, ha inteso rivolgere il proprio ringraziamento a tutti i partner coinvolti nell’organizzazione, da Blu Sbarre alla Pro Loco, dall’Associazione Commercianti “Insieme con il cuore” all’Associazione Commercianti Sidernesi, passando per la Consulta Giovanile e le associazioni di volontariato che cureranno gli aspetti legati alla sicurezza, ma soprattutto «ai tanti cittadini del rione che – ha detto - collaborano da sempre con grande entusiasmo all’organizzazione di questa festa in cui si conciliano aspetti artistici e culturali, street food e momenti di approfondimento come quelli curati insieme al Galp che riguarderanno l’accessibilità alle spiagge e la Blue Economy. Non mancheranno – ha proseguito – il concorso di Miss Bandiera Blu e la tradizionale gara di pesca e siamo molto contenti di questo processo di rigenerazione urbana in corso nel quartiere, che prosegue anche oltre i giorni del festival e che diventa una fonte di ispirazione anche per altri comuni che organizzano manifestazioni analoghe».

Nella quinta edizione del festival, e in particolare nella giornata di mercoledì 19, sono previsti due eventi musicali di grande spessore, frutto del contributo offerto alla manifestazione dall’assessorato alla Cultura che fa capo a Francesca Lopresti. «Si tratta – ha spiegato l’assessore alla Cultura – del concerto all’alba di arpa popolare con protagonista Giuliana De Donno, dal titolo “Corde di mare, corde di terra” previsto per le 5:45 di mercoledì 19 sulla spiaggia di San Francesco e dell’omaggio a Pino Daniele che avrà luogo alle ore 22 sul palco della rotonda San Francesco. Il gruppo – capitanato da Massimo Cusato – sarà composto da musicisti di livello nazionale, come Michele Ranieri e Sebastiano Ragusa, e dal batterista Agostino Marangolo che ha suonato con Pino Daniele in sala d’incisione e in tournèe per diversi anni».

Di grande lavoro di squadra tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione Blu Sbarre ha parlato il direttore Artistico Ivana Galluzzo, intervenuta prima del presidente del sodalizio Ercole Macrì.

In particolare, Ivana Galluzzo si è soffermata sull’aspetto legato agli allestimenti artistici del rione «che – ha detto – quest’anno sarà un palcoscenico a cielo aperto in cui la tradizione del luogo incontra l’anima cosmopolita trasmessa dai marittimi. Non sarà un museo nostalgico ma un luogo del mondo».

Ercole Macrì, dal canto suo, pur riconoscendo che «lo spostamento delle date ad agosto ha comportato una maggiore fatica in termini organizzativi, viste le condizioni climatiche e la concomitanza con altre manifestazioni importanti», ha inteso rivolgere il proprio ringraziamento a tutta l’Amministrazione Comunale e ai soci di Blu Sbarre per il grande lavoro svolto in quella che ha definito «una manifestazione importante in una location di primo livello», oltre che «la sintesi del grande lavoro che si vuole fare per dare una prospettiva elevata al rione e alla Città di Siderno».

Appuntamento dunque, martedì 18 alle 19:30 in piazza Tabarano per il tradizionale taglio della torta, alla quale faranno seguito l’inaugurazione della mostra artigianato e il concerto dell’AGM Street Band che darà il via al ricco programma dei tre giorni della manifestazione.