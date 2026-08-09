Si è celebrato il 7 agosto, nella Città di Terranova Sappo Minulio, lo Show Cooking dedicato ai “Purna dei Frati”, presidio Show Food, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ettore Tigani. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione ha introdotto quest’anno una significativa novità: il food pairing, l’arte di accostare e valorizzare i sapori individuando le affinità tra i loro aromi. Un viaggio sensoriale che ha messo a confronto e in dialogo alcune eccellenze del territorio: le prugne di Terranova, il Caciocavallo di Ciminà e il Pecorino d’Aspromonte, dimostrando come prodotti identitari della Calabria possano incontrarsi e creare nuove e sorprendenti armonie gastronomiche. Chef d’eccezione della serata è stato Filippo Coglianto, dell’Accademia Gourmet di Reggio Calabria, cittadino onorario di Terranova Sappo Minulio, che ha saputo trasformare i prodotti del territorio in un’esperienza di gusto, cultura e valorizzazione delle identità locali. Particolarmente significativa anche la presenza dei docenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Amalia Piscopo e Bruno Bernardi, impegnati nella valorizzazione dei prodotti calabresi, e dell’Assessore regionale all’Istruzione e allo Sport Eulalia Micheli, a testimonianza dell'attenzione istituzionale verso iniziative capaci di promuovere il patrimonio agroalimentare e culturale della Calabria. Una serata che ha confermato come tradizione, ricerca e innovazione gastronomica possano fondersi per raccontare, attraverso il cibo, la storia e l’identità di un territorio.

Terranova Sappo Minulio continua così a fare della propria tradizione un laboratorio di futuro, portando i sapori dell’Aspromonte sulle tavole e nel cuore della Calabria