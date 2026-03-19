Mercoledì al polo culturale Mattia Preti del Consiglio Regionale la conferenza stampa. L’intero ricavato a favore dell’Associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo”
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Si terrà mercoledì 25 marzo alle ore 11, presso il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Christus Vincit – Un Concerto per la Vita”, evento benefico promosso dal Chorus Christi APS ETS.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare musica, solidarietà e impegno sociale, destinando l’intero ricavato a favore dell’Associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo”, da anni impegnata nel sostegno ai bambini con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.
Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli dell’evento, che si terrà il prossimo 20 aprile 2026 presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, e che vedrà la partecipazione di numerosi artisti, cori e musicisti, in una grande produzione corale e orchestrale di forte impatto emotivo e spirituale.
Interverranno:
Dott. Salvatore Cirillo – Presidente Consiglio regionale della Calabria
Dott. Carmelo Versace – Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Dott. Domenico Battaglia - Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria
Dott.ssa Antonella Cuzzola – Presidente Chorus Christi Aps Ets
Dott. Antonino Ripepi – Direttore Chorus Christi Aps Ets
Don Nuccio Cannizzaro – Parroco della Parrocchia San Giorgio al Corso – “Chiesa degli Artisti”
Dott.ssa Titti Versace – Dirigente Medico presso la U.O.C. del Policlinico di Messina
Dott.ssa Angela Villani – Vicepresidente Associazione il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo
Moderatore: Don Francesco Cristofaro
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’autismo, valorizzando al contempo il ruolo della musica come strumento di inclusione, condivisione e speranza.