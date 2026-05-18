Giovedì 21 maggio, alle ore 19:00, presso Funky Drop (via Zecca), Arcigay RC organizza “AMARSI BENE”, un talk dedicato a salute, intimità, relazioni e benessere personale e affettivo.



L’iniziativa nasce per offrire uno spazio aperto, sicuro e partecipato in cui confrontarsi su temi spesso attraversati da tabù, stereotipi o mancanza di informazioni: cura di sé, consenso, comunicazione nelle relazioni, prevenzione, affettività e benessere emotivo.



Il pubblico sarà parte attiva dell’incontro attraverso domande e interventi anonimi, in un format dinamico pensato per favorire ascolto, confronto e libertà di espressione.



Interverranno Gabriele Bova, Rosario Giordano e Lavinia Tiziano.



L’appuntamento è per giovedì 21 maggio alle 19:00 presso Funky Drop (via Zecca)



L’iniziativa rientra tra le attività dello sportello Salute di arcigay sostenuto con i fondi dell’8×1000 della Chiesa Valdese.