La scorsa domenica sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, uno dei luoghi simbolo della cultura magnogreca in Calabria, si è tenuto il Talk & Defilé “Arte Orafa della Magna Grecia antica e contemporanea”.

L’evento, organizzato in occasione dell’anniversario dell’Inner Wheel Club di Reggio Calabria, ha offerto al pubblico un affascinante viaggio tra storia, arte e tradizione orafa.

Ad aprire la serata è stata l’archeologa Stefania Mancuso, che ha coinvolto i presenti con una brillante relazione dedicata alle origini, ai simboli e alle raffinate tecniche dell’oreficeria della Magna Grecia. Un patrimonio artistico straordinario che continua ancora oggi a ispirare creativi e artigiani.

Particolarmente apprezzato l’intervento del Maestro Gerardo Sacco, che ha raccontato il profondo legame tra le sue creazioni e l’eredità culturale dell’antica Magna Grecia, illustrando il percorso creativo che trasforma la memoria storica in gioielli contemporanei di grande valore artistico.

Momento culminante della serata è stato l’elegante defilé finale, durante il quale le socie del Club hanno indossato alcune delle più suggestive creazioni del Maestro, dando vita a una sfilata che ha saputo coniugare fascino, tradizione e bellezza.

«Gli splendidi gioielli, ispirati ai reperti e ai simboli dell’antichità magnogreca, hanno impreziosito la serata, regalando al pubblico un momento di rara eleganza e suggestione».

A conclusione dell’evento è stato rivolto un sentito ringraziamento al Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dott. Fabrizio Sudano, per l'accoglienza e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento.

La presidente Maria Concetta Zuco ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando come l’incontro abbia rappresentato un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, nel pieno spirito dei valori dell’Inner Wheel: amicizia, servizio e promozione della cultura.

In segno di stima e riconoscenza per il prestigioso contributo offerto nel corso della serata e per il suo straordinario impegno nella valorizzazione dell’identità culturale della Calabria, il Club ha inoltre conferito al Maestro Gerardo Sacco la qualifica di Socio Onorario dell’Inner Wheel Club di Reggio Calabria, accolta con grande emozione e calorosi applausi da parte dei presenti.