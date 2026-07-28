Quattro giornate di incontri, degustazioni, musica e spettacolo. Conferito il mandato ai nuovi Ambasciatori dell’Accademia Internazionale del Bergamotto. Grande emozione per l’unicità del Paracampionato di Pasticceria al Bergamotto.

Reggio Calabria – Si è conclusa domenica 26 luglio, nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, sul Lungomare Italo Falcomatà, la ventiseiesima edizione del BergaFest, manifestazione di rilievo internazionale dedicata alla promozione e alla valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria.

Quattro giornate intense, dal 23 al 26 luglio 2026, nelle quali la città ha celebrato il proprio agrume identitario attraverso la ricerca scientifica, la cultura, la gastronomia, la profumeria, l’imprenditoria, la moda, l’arte, la solidarietà e le tradizioni popolari. Un racconto corale di oltre quattro secoli di storia, capace di mostrare al pubblico italiano e internazionale la straordinaria versatilità del Bergamotto di Reggio Calabria.

Il progetto è portato avanti da oltre trent’anni dal Prof. Vittorio Caminiti, presidente dell’Accademia Internazionale del Bergamotto, fondatore del Museo Nazionale del Bergamotto e anima instancabile della manifestazione. Grazie alla sua visione e a un’attività che prosegue durante tutto l’anno, il bergamotto continua a ottenere crescente attenzione per le sue applicazioni scientifiche, mediche, alimentari, cosmetiche, artistiche e culturali.

Il BergaFest rappresenta, infatti, il momento conclusivo di un articolato percorso annuale e, contemporaneamente, l’avvio di una nuova stagione di iniziative, collaborazioni e programmi promossi dall’Accademia, dal Museo Nazionale del Bergamotto e dalle associazioni riunite nel Polo del Bergamotto di Reggio Calabria 2015.

QUATTRO GIORNATE TRA NOTE MUSICALI, OLFATTIVE E AROMATICHE

Il filo conduttore dell’intera manifestazione è stato l’incontro tra le note musicali, curate dal Maestro Pippo Campolo, le note olfattive dell’olio essenziale di bergamotto e le note aromatiche dei cibi.

Il Maestro Campolo, Socio Onorario della Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, ha accompagnato con la sua fisarmonica i momenti più significativi delle quattro giornate, accogliendo Ambasciatori, premiati e ospiti e interpretandone idealmente il percorso umano e professionale. La sua musica ha unito profumi, sapori, emozioni e memoria popolare, divenendo parte integrante della narrazione del BergaFest.

23 luglio: apertura tra profumeria, essenze e accoglienza

La manifestazione si è aperta il 23 luglio, alle ore 19.00, presso il Museo Nazionale del Bergamotto, con l’aperitivo inaugurale offerto dal Polo del Bergamotto ai soci e agli ospiti.

Particolarmente apprezzato il Percorso di Profumeria ed Essenze, dedicato alla scoperta dell’universo olfattivo del bergamotto e del ruolo fondamentale ricoperto dal suo olio essenziale nella profumeria internazionale. Il percorso ha consentito di raccontare il rapporto tra il frutto reggino, la cosmesi, la creatività, la moda e l’arte profumiera.

Prezioso il contributo di Francesca Guglielmetti, rappresentante del Museo Nazionale del Bergamotto per i settori della moda, della cosmesi e dei profumi, e di Salvatore Capizzi, che, attraverso attività sensoriali e laboratori olfattivi realizzati con CreaSens, ha coinvolto il pubblico nella conoscenza e nel riconoscimento delle differenti note aromatiche.

L’accoglienza al Museo è stata coordinata dalla direttrice Karine Marguerite Thierry, affiancata dalla Maestra Mimma Triglia, vicepresidente dell’Accademia Internazionale del Bergamotto e coordinatrice del Comitato Accoglienza e Promozione del Polo del Bergamotto, da sempre interprete delle tradizioni popolari calabresi attraverso la figura storica della «Bagnarota».

24 luglio: i cibi profumati, l’arancino variegato e il Paracampionato

Il 24 luglio è stato dedicato ai «Cibi Profumati», con la Sagra dell’Arancino Variegato, le sonorità del tamburello e un percorso gastronomico nel quale il bergamotto è stato proposto quale elemento capace di coniugare tradizione e innovazione.

Tra i protagonisti, il Maestro Felice “Felicione” Cuzzola, imprenditore gastronomico della rinomata Drogheria Culinaria, che ha contribuito alla valorizzazione delle eccellenze territoriali attraverso una cucina fondata sull’accoglienza, sulla qualità e sull’interpretazione contemporanea dei sapori calabresi.

Alla narrazione gastronomica e culturale della serata hanno contribuito Antonella Orsolini e Anna Aloi, mentre le esperienze sensoriali proposte da Salvatore Capizzi hanno permesso al pubblico di approfondire il rapporto tra gusto, olfatto, memoria ed emozione.

Uno dei momenti più importanti e commoventi dell’intera edizione è stato il Paracampionato Nazionale di Pasticceria al Bergamotto, iniziativa unica nel suo genere e di straordinario valore sociale.

Il Paracampionato ha offerto a numerosi partecipanti diversamente abili la possibilità di esprimere talento, creatività, capacità operative ed entusiasmo, dimostrando come la pasticceria possa diventare uno strumento concreto di inclusione, autonomia, dignità e partecipazione.

L’iniziativa è stata curata dall’APAR – Associazione Pasticceri Artigiani Reggini, guidata dal presidente, Maestro Pasticcere Antonello Fragomeni, e dall’A.GE.DI. ODV Calabria, presieduta dalla Prof.ssa Mirella Gangeri, da anni impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Determinante anche il contributo del Maestro Paolo Macheda e dei professionisti dell’APAR, che hanno affiancato i concorrenti con sensibilità, competenza e spirito di servizio. Non una semplice competizione, dunque, ma una vera festa delle capacità individuali, nella quale ogni partecipante è stato valorizzato come protagonista.

La Prof.ssa Patrizia Forlin, vicedirettrice editoriale di ProDiGus ed esperta di cultura del cibo, ha offerto il proprio contributo alla riflessione sul valore storico, educativo e sociale della gastronomia. Il Dott. Pierluigi Salvi, esponente del settore cosmetico, ha rappresentato il mondo della ricerca applicata e delle trasformazioni degli estratti naturali.

Nel corso della manifestazione è stato inoltre ricordato l'Arch. Giuseppe Taglieri, la cui memoria continua a essere legata alla cultura, alla creatività e all'identità del territorio.

25 luglio: il pescespada della Costa Viola, le tradizioni e i riconoscimenti

Il 25 luglio il Museo Nazionale del Bergamotto ha ospitato la Sagra del Panino al Pescespada della Costa Viola, accompagnata dalla musica folk e dal racconto delle tradizioni marinare calabresi.

Il pescespada, simbolo della cultura alimentare dello Stretto e della Costa Viola, è stato al centro di una serata di convivialità e promozione territoriale, nella quale il cibo è diventato strumento di conoscenza, memoria e aggregazione sociale.

La serata è proseguita all'Arena dello Stretto con la consegna di premi e riconoscimenti a personalità distintesi nei campi della gastronomia, della pasticceria, dell'imprenditoria, della comunicazione, della solidarietà e della cultura.

Particolare rilievo è stato attribuito al lavoro delle associazioni del Polo del Bergamotto, tra cui la Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, guidata dal priore Cristina Sarica, la Confraternita della Frittola Reggina 2019, presieduta dal priore Prof.ssa Angela Fiorentino, e la BergaModels Fashion Academy, presieduta dall'avv. Nelly La Scala.

Un contributo importante all'organizzazione è stato offerto anche dalla Dott.ssa Manuela Barletta, insieme ai responsabili, ai comitati e ai numerosi volontari impegnati nell'accoglienza, nella logistica e nella gestione delle attività.

26 luglio: la grande degustazione, gli Ambasciatori e l'alta moda

La giornata conclusiva del 26 luglio si è aperta al Museo Nazionale del Bergamotto con visite guidate, incontri tematici, il vernissage e la Grande Degustazione del Tipico – Cena di Accoglienza, che ha riunito Ambasciatori, autorità, studiosi, artisti, imprenditori e ospiti provenienti dall'Italia e dall'estero.

La manifestazione è quindi proseguita all'Arena dello Stretto, con la conduzione della giornalista di RTV Eva Giumbo e di Luca Galtieri, volto televisivo già legato a Striscia la Notizia, che hanno accompagnato con professionalità, garbo e ritmo i diversi momenti della serata.

Grande interesse ha suscitato lo spettacolo di alta moda curato dal Maestro Pino Causini, direttore artistico del Polo del Bergamotto e storico collaboratore del BergaFest. Attraverso una raffinata regia, il Maestro Causini ha unito moda, profumi, gioielli, acconciature e creatività, trasformando il palco dell'Arena dello Stretto in un luogo d'incontro tra identità calabrese e stile contemporaneo.

Le uscite delle prestigiose case Liu Jo, Pinko, Exigè e Rocca sono state accompagnate dalle acconciature curate da Beauty Project – Style Project di Rosalba Pizzi e del suo team. La scultrice Valeria Scutari ha arricchito la manifestazione con il linguaggio dell'arte, mostrando come il Bergamotto di Reggio Calabria possa diventare anche fonte di ispirazione estetica.

I NUOVI AMBASCIATORI DEL BERGAMOTTO

Durante la cerimonia conclusiva, l'Accademia Internazionale del Bergamotto ha conferito il mandato di Ambasciatore a personalità di grande prestigio nazionale e internazionale.

Sessione Ricerca scientifica

Il Prof. Dr. Y. Oğuz Acar e il Prof. Murat Aksoy sono stati insigniti per il loro autorevole percorso nel campo della ricerca medica e scientifica.

Lo scienziato Roberto Crea, personalità di fama internazionale, è stato riconosciuto per il contributo offerto alla ricerca, all'innovazione e allo studio delle applicazioni delle sostanze naturali.

Rita Donadei, Global Sales Director di Nasomatto e Orto Parisi, è stata premiata per il ruolo svolto nella diffusione internazionale dell'alta profumeria e per il legame professionale con il mondo delle essenze.

Sessione Cultura

Il Prof. Davide Cassi, docente e ricercatore, è stato designato Ambasciatore per la sua attività scientifica e divulgativa nel settore dell'innovazione alimentare.

Beppe Convertini, conduttore, attore e autore Rai, è stato insignito per l'impegno nella promozione dei territori, delle tradizioni e delle eccellenze italiane.

Ottavio Di Brizzi, giornalista ed esponente del mondo editoriale e culturale, è stato premiato per la sua attività di divulgazione e per l'attenzione riservata al patrimonio italiano.

L'attrice Sara Ricci ha ricevuto il mandato per il proprio percorso artistico e per la capacità di rappresentare, attraverso il teatro, la televisione e il cinema, il valore della cultura nazionale.

L'attore Antonio Tallura è stato designato Ambasciatore per l'impegno artistico e culturale e per il legame con la Calabria e con il territorio reggino.

Sessione Gusto

Il Maestro Gelatiere Stefano Ferrara è stato insignito per la capacità di interpretare il Bergamotto di Reggio Calabria nella gelateria artigianale, coniugando tecnica, innovazione e identità territoriale.

Il Maestro Pasticcere Tommaso Foglia, esponente di primo piano della pasticceria italiana e vicino all'APEI presieduta dal Maestro Iginio Massari, ha ricevuto il mandato per il suo talento, la ricerca e l'attenzione alle eccellenze della tradizione dolciaria.

Sessione Comunicazione

Il Prof. Marco Lombardi, docente universitario, giornalista e regista, è stato insignito per il suo autorevole percorso nel mondo della comunicazione, della cultura audiovisiva e della formazione.

PREMIO SPECIALE «TABACCHIERA D’ORO»

Il prestigioso Premio «Tabacchiera d’Oro», giunto alla XVII edizione, è stato conferito al Dott. Piero Gaeta, caporedattore della redazione reggina della Gazzetta del Sud.

Il riconoscimento ha premiato il suo autorevole impegno giornalistico e la costante attenzione riservata alle iniziative per la conoscenza e la promozione del Bergamotto di Reggio Calabria, del Museo e delle eccellenze territoriali.

UN SUCCESSO COSTRUITO DA UNA GRANDE SQUADRA

Il successo della ventiseiesima edizione è stato reso possibile dal lavoro delle associazioni del Polo del Bergamotto, dei comitati scientifici e organizzativi, delle confraternite, dei professionisti e delle centinaia di volontari che hanno operato con dedizione, garantendo accoglienza, assistenza agli ospiti, allestimenti, promozione, logistica e gestione delle manifestazioni.

Un patrimonio umano che rappresenta la vera forza del BergaFest e del Museo Nazionale del Bergamotto: una comunità capace di collaborare durante tutto l’anno per promuovere una delle più importanti eccellenze identitarie della Calabria.

RINGRAZIAMENTI AGLI SPONSOR E AI PARTNER

L’organizzazione e la riuscita dell’evento sono state rese possibili dal fondamentale sostegno di sponsor, partner, associazioni professionali, media ed enti istituzionali.

Un sincero e sentito ringraziamento va a:

Sponsor e partner artistici e aziendali: Style Project – Beauty Project di Rosalba Pizzi, la scultrice Valeria Scutari, Bartolo Bonavoglia Group, H&AD, Fondazione ITS Academy Energia Reggio Calabria, Liquirizia Amarelli dal 1731, Caffo 1915, Callipo dal 1913, Cremeria Sottozero Pennestrì, Mangiatorella, Le Nacatole di Zia Fiorella, Raggio di Sole, Drogheria Culinaria, Nims, Do.Car Srl, Liu Jo, Naïma, Pinko, Exigè, Rocca, Mediterraneos Production, Aran-C, Gran Galà Italia, Polo del Bergamotto di Reggio Calabria 2015 e Confraternita della Frittola Reggina 2019.

Partner istituzionali: Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Calabria – Calabria Straordinaria, ARSAC, Comune di Reggio Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Associazioni di categoria e professionali: APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, APAR – Associazione Pasticceri Artigiani Reggini, Associazione Italiana Gelatieri e F.I.C.E.

Media partner: LaC, Rai Uno, RTV Canale 77, Video Calabria, TEN Canale 12 OTT, TeleMia.

La ventiseiesima edizione del BergaFest si chiude con un bilancio di grande partecipazione, qualità e prestigio, confermando Reggio Calabria quale capitale internazionale della cultura, della ricerca, del gusto e della profumeria legati al suo straordinario agrume identitario.

Il lavoro, tuttavia, non si interrompe: dalla conclusione del BergaFest prende avvio un nuovo anno di iniziative, studi, relazioni internazionali e progetti finalizzati a diffondere sempre più nel mondo il valore del Bergamotto di Reggio Calabria.