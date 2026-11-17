Cultura, eccellenze del territorio, tradizione e musica per “Storia di vino, storia d’a…mare – Calici di Stelle – Festa del Vino” che si è svolta a Bianco promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio di tutela e valorizzazione del Vino Greco di Bianco DOC, la Rete d’impresa “Vigne del Greco di Bianco” e le associazioni Zephyro, Magna Grecia, LAB-Bianco e Pro Loco Città di Bianco, con il patrocinio della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria.

Tutto in una giornata densa di appuntamenti, partecipata in tutti i suoi momenti. Un percorso che ha coinvolto diverse fasce d’età, a partire dai più piccoli, protagonisti nel pomeriggio del laboratorio di lettura BIBLIO-LAB, ospitato negli spazi del Museo del Vino, che ha fatto conoscere ai bambini con il kamishibai, il teatrino di legno con le storie in carta, la storia del Greco di Bianco. Si è voluto così sottolineare l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio.

Ricco di spunti interessanti il convegno “I vini tipici della Locride: tra leggende, tradizioni, storia e prospettive future” che ha offerto un’importante occasione di approfondimento sul patrimonio vitivinicolo locale, in particolare il Greco di Bianco, un vino riconosciuto e apprezzato sui mercati nazionali e oltre. Un vino identitario, con una storia millenaria che viene dal mare e affonda le origini in Magna Grecia, e dell’offerta culturale e turistica del territorio. Sono intervenuti il sindaco Giovanni Versace, il consigliere Claudio Saporito, Umberto Ceratti, presidente del Consorzio del Vino Greco di Bianco, Ferdinando Maisano, presidente Rete d’impresa “Vigne del Greco di Bianco”. Da tutti loro è emersa la consapevolezza del valore del patrimonio vitivinicolo di Bianco e una volontà programmatica di dare maggiore impulso alla produttività e alla commercializzazione che parte dall’unione rappresentata dal Consorzio e dalla Rete d’impresa per creare sinergie proficue per il futuro. Sulle potenzialità della viticoltura e sugli sbocchi possibili in chiave turistica ha relazionato il professore Rocco Zappia, docente del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, sottolineando il valore culturale, storico ed economico della viticoltura locale.

Sulle vie principali gli stand enogastronomici hanno dato spazio ai sapori del territorio con degustazioni di vini e prodotti tipici, trasformando il centro cittadino in un luogo di incontro e convivialità, riscoprendo il legame tra vino, prodotti tipici e cultura del territorio.

Conclusione alla grande, in piazza Cinque Martiri, con il concerto di Cecè Barretta, seguito nell’organizzazione in particolare dal consigliere comunale Francesco Macrì; un live di grande impatto che ha richiamato un pubblico numerosissimo da ogni luogo della regione per una serata all’insegna della musica popolare calabrese.

Esprime legittima soddisfazione il sindaco Versace a nome della sua amministrazione comunale: «Abbiamo molto creduto in questo evento e siamo felici di aver messo in campo, insieme alle associazioni bianchesi, un evento che ha saputo coinvolgere generazioni e interessi differenti, mettendo in dialogo divulgazione culturale, promozione delle produzioni locali e spettacolo. Il Greco di Bianco è una straordinaria risorsa su cui è giusto puntare per raggiungere risultati sempre più significativi. Il Consorzio e la Rete d’Impresa rappresentano un passo in avanti particolarmente importante affinché il Greco di Bianco si affermi in maniera sostanziale e solida tra i grandi vini mondiali».