Un’esperienza di festa collettiva, tra musica, tradizione, cultura ed enogastronomia. Gioia Tauro si è confermata meta privilegiata delle serate estive accogliendo migliaia di visitatori da tutta la regione.

Si è chiusa nel migliore dei modi la prima edizione dello Struncatura Village e Calabria Food, facendo registrare una straordinaria partecipazione di pubblico sul lungomare in occasione del concerto di Mimmo Cavallaro.

Una manifestazione legata al progetto Azzurro di Calabria promosso dalla Regione (tramite il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari) per sostenere l'economia blu, valorizzare il pescato locale e promuovere la piccola pesca artigianale e la cultura del mare in collaborazione con i comuni costieri e i Gruppi di Azione Locale della Pesca (GALPA/GAL). L’evento gioiese è stato realizzato grazie all’impegno, la professionalità e la passione di Lady Chef e tutto lo staff in sinergia con l’amministrazione comunale.

Il lungomare si è trasformato in un grande spazio di condivisione. I banchetti allestiti per l’iniziativa sono stati gremiti da una miriade di persone desiderose di assaggiare le prelibatezze proposte, mentre sul palco la musica di Mimmo Cavallaro ha accompagnato la serata all’insegna delle radici e dell’identità. Grande risposta della comunità per l’interprete della musica popolare calabrese: molti tra il pubblico si sono lasciati trasportare dal ritmo in uno spontaneo cerchio di tarantella popolare.

Soddisfazione per l’assessore agli eventi, Totò Parrello: «Siamo estremamente felici, perché promuoviamo la gastronomia tipica della nostra cultura, la struncatura e il pesce che viene pescato e lavorato nel nostro mare. Abbiamo riempito la piazza per l’ennesima volta. Dopo il concerto di Malgioglio, Luchè, questo è stato un altro evento indimenticabile. Vogliamo fare solo cose belle per nostro territorio».

Entusiasta per la riuscita dell’evento, il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella: «Che bella la mia città. A pochissimi giorni dallo straordinario successo di Luchè, questa sera, con un tema musicale completamente diverso, abbiamo confermato le presenze con un lungomare stracolmo di gente. Mimmo Cavallaro si è superato. È bellissimo vedere questa grandissima partecipazione di persone che stanno ballando in tutto il lungomare. Siamo contenti e continuiamo ad oltranza con altri due giorni con la sagra del pesce di Calabria».