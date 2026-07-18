Dal 19 al 23 luglio debutta “L’Estate Catonese”, iniziativa promossa dalle associazioni Officina delle Idee e Catona nel Cuore con un ricco calendario di appuntamenti dedicati a cittadini, famiglie e visitatori

Cultura, musica, tradizione, sport e intrattenimento. Nasce ufficialmente «L’Estate Catonese», la prima rassegna estiva interamente dedicata a Catona, ideata e organizzata dall'associazione «Officina delle Idee» in collaborazione con «Catona nel Cuore», con l’obiettivo di trasformare il lungomare in un luogo di incontro, partecipazione e promozione del territorio.

L’iniziativa si svolgerà da domenica 19 a giovedì 23 luglio 2026, proponendo per la prima volta un cartellone di appuntamenti pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, bambini e visitatori in cinque giornate ricche di eventi.

Un programma variegato che spazierà dagli spettacoli, come la sfilata di moda, il Senza Limiti Tour e lo spettacolo musicale della serata finale, alla musica dal vivo, con dj set serali e intrattenimento musicale in spiaggia. Spazio anche alle attività sportive, con il raduno di auto d’epoca, il Vespa Club Italia e il miniraduno Fiat 500, oltre alle tradizioni popolari, con la Festa della birra, lo street food dedicato ai piatti tipici reggini e la serata «The Reunion» in memoria di Peppino Lucisano. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, con l’apertura del luna park, nell’intento di offrire occasioni di aggregazione e di riscoperta dell’identità del quartiere.

«L’Estate Catonese» nasce, dunque, dalla volontà di mettere al centro Catona e le sue potenzialità, valorizzandone le bellezze, la storia e il patrimonio umano. La manifestazione rappresenta un primo passo verso un percorso di rilancio del territorio, capace di rafforzare il senso di appartenenza della comunità e di rendere il quartiere sempre più attrattivo anche dal punto di vista turistico e culturale, promuovendo un’immagine positiva e dinamica di Catona attraverso iniziative che uniscono cultura, socialità e tradizione.

Il lungomare sarà così il cuore pulsante della rassegna, uno spazio aperto dove vivere momenti di condivisione e riscoprire il valore di un territorio che guarda al futuro, puntando sulle proprie eccellenze e sulla partecipazione della comunità.