Questa sera alle 21.30 il concerto dell’artista calabrese nell’ambito dell’Estate Cittanovese, per un appuntamento dedicato alla comunità e al legame con i cittadini residenti all’estero

Questa sera, giovedì 20 agosto, Piazza Calvario a Cittanova si prepara ad accogliere il concerto di Cosimo Papandrea, artista calabrese tra i più rappresentativi della tradizione musicale popolare della regione.

L’appuntamento, con inizio alle ore 21.30, si inserisce nell’ambito di «Cittanovesi nel mondo», evento dedicato alla comunità cittanovese, alle sue radici e al legame con i tanti cittadini residenti all’estero.

Lo spettacolo musicale di Cosimo Papandrea, attesissimo e partecipato, rientra nel cartellone dell’Estate Cittanovese: note e divertimento si intrecceranno per restituire una piazza gremita e festante nel segno dell’appartenenza.

L’appuntamento è per questa sera, alle ore 21.30, in Piazza Calvario a Cittanova.