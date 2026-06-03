Alec Ross — ex consigliere per l'innovazione di Obama e Hillary Clinton, oggi docente alla Bologna Business School — dialogherà con Francesco Cicione, Presidente di Entopan e ideatore del paradigma dell'Innovazione Armonica.

Al centro dell'incontro, in programma a palazzo San Giorgio domani (mercoledì 4 giugno) alle ore 16:30, la presentazione del suo nuovo “The Italian Dream. Riprendersi il futuro” (Feltrinelli, 2026) e una domanda urgente: come può l'Italia tornare a sognare in grande? Ross analizza i nodi culturali ed economici che frenano il Paese — dalla sfiducia alla paura del rischio — e propone una visione per recuperare ambizione e futuro. Un dialogo che mette a confronto la prospettiva progressista americana con una visione radicata nella comunità, nella cultura e nell'etica mediterranea.

L'evento si terrà presso la Sala Consiliare "Pietro Battaglia", palazzo San Giorgio e Reggio Calabria e sarà moderato da Demetrio Naccari Carlizzi.