A Reggio Calabria la Festa dei Lavoratori si celebra con uno spettacolo intenso e necessario tra memoria, guerra e resistenza femminile. Prosegue, infatti, il progetto Due Sponde Mille Racconti, che continua a costruire ponti culturali tra territori, linguaggi e comunità, con uno degli appuntamenti più intensi e significativi: “Ecuba. Il Sogno”, produzione Adexo Arti Creative, in scena il 1° maggio 2026 ore 19:00 al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Lo spettacolo, scritto da Katia Colica e diretto da Basilio Musolino, vede in scena Daniela D’Agostino, con le musiche originali di Antonio Aprile e la partecipazione dello speaker Pasquale Zumbo. Per l’occasione, coadiuvata da Action Aid e il progetto SWEETIE, sarà presente una rappresentanza di donne ucraine con l’associazione S.Me.Re.Ca APS, attiva nella comunità locale e spesso impegnata in iniziative culturali e di supporto in collaborazione con altre realtà ucraine in Italia.

“Ecuba. Il Sogno” nasce come una potente riflessione sul dolore della guerra, sulla memoria e sulla sopravvivenza, intrecciando il mito classico di Ecuba con le ferite profondamente contemporanee del conflitto e dell’esilio. Una narrazione che attraversa il tempo e restituisce voce a tutte le donne che hanno vissuto la perdita, la fuga forzata e la necessità di ricominciare.

La figura di Ecuba diventa così simbolo universale della guerra vissuta al femminile: una donna che ha visto crollare il proprio mondo e che continua a custodire dignità, memoria e umanità.

L’ambientazione del Castello Aragonese amplifica ulteriormente la forza evocativa della messa in scena, trasformando lo spazio storico in luogo di memoria viva e partecipazione collettiva.

L’iniziativa si inserisce all’interno della rassegna “Teatro nei musei” ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte -APS”

Il progetto Due Sponde Mille Racconti fa parte dei Progetti nazionali del Bando “Ad Alta Voce” 2024 ed è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura. Si sviluppa tra Calabria e Sicilia con l’obiettivo generale di promuovere la lettura coinvolgendo un pubblico eterogeneo, con particolare attenzione ai lettori occasionali e alle categorie fragili.

Il progetto è realizzato dall’associazione Adexo APS con il partenariato di Comune di Reggio Calabria, Biblioteca De Nava, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Nike Associazione Culturale APS, Libreria Colapesce di Messina e Associazione Culturale Itaca