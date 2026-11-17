La stagione teatrale indipendente "ESISTENZE 2026/27" raggiunge il traguardo della sua nona edizione, consolidando un percorso di presidio e rigenerazione culturale radicato nel territorio di Reggio Calabria. L'apertura della rassegna è fissata per domenica 29 novembre alle ore 19:00 presso la struttura dell'Osservatorio sulla ndrangheta, situata in via Cava Aloi nella frazione di Croce Valanidi.

La sede della rassegna possiede una forte valenza simbolica e civile: l'immobile è infatti un bene confiscato alla 'ndrangheta e trasformato nel tempo in un luogo aperto alla città, dedicato allo studio, alla memoria, alla cultura e all'impegno civile. L'Osservatorio opera costantemente con un'attenzione rivolta alle periferie, ponendosi come punto di riferimento per il pubblico locale e per gli artisti teatranti e narratori. La stagione teatrale rafforza questa vocazione, trasformando un luogo di sottratta legalità in una piazza di incontro e creazione artistica.

La Visione Artistica: Un Teatro Non Neutrale contro l'Indifferenza

Il titolo della rassegna, "ESISTENZE", richiama in maniera diretta il bisogno primario degli individui di esistere, incontrarsi e narrarsi, inteso come ultimo avamposto di resistenza di fronte alle derive della società contemporanea.

Come evidenziato dalle dichiarazioni congiunte di Antonella Bellocchio, presidente dell'Osservatorio sulla ndrangheta, e Tiziana Bianca Calabrò, presidente della Compagnia Teatrale Ucrìu, l'arte drammatica deve assumere una posizione chiara rispetto alle dinamiche sociali del presente. Le due responsabili sottolineano che, in un momento storico in cui l'indifferenza e la violenza rischiano di prevalere sull'ascolto e in cui i linguaggi d'odio sottraggono spazio all'umano, la scena teatrale ha il dovere di rifiutare la neutralità per farsi spazio di relazione, confronto e riflessione critica.

> «In un’epoca in cui l’indifferenza e la violenza sembrano aver preso il posto dell’ascolto, e in cui i linguaggi di odio agiscono e creano trame di sottrazione dell’umano, rimodulando le nostre stesse esistenze... il teatro non può restare neutrale. Deve essere uno spazio di relazione e confronto, uno spazio anche scomodo che tuttavia ci riconnetta alle nostre fragilità, e pur narrando l’orrore dell’esistenza, non ci renda dimentichi di desideri e slanci, dell’importanza dell’altro e della relazione».

La collaborazione tra l'Osservatorio sulla ndrangheta e la Compagnia Ucrìu costituisce la principale novità organizzativa della nona edizione, ed è scaturita da una visione condivisa del lavoro culturale e da un solido legame di amicizia e cooperazione territoriale.

Le Realtà Promotrici: Associazione Antigone e Compagnia Ucrìu

La realizzazione del progetto teatrale si fonda sull'unione delle competenze di due strutture attive nella regione: L'Associazione Antigone - Osservatorio sulla ndrangheta: attiva sul territorio calabrese, fa della cultura, dell'educazione e dell'arte gli strumenti principali per il contrasto della criminalità organizzata. La sua sede rappresenta un punto di riferimento per il pubblico e per gli artisti, che vi ritornano regolarmente in uno scambio reciproco di conoscenze.

La Compagnia Teatrale Ucrìu: fondata a Reggio Calabria da Tiziana Bianca Calabrò, Renata Falcone e Basilio Musolino, nasce con l'intento di diffondere cultura e pensiero critico. La produzione della compagnia si basa su drammaturgie originali che analizzano la realtà circostante, fondendo il registro tragico con quello ironico e assurdo. Le sue opere spaziano dai drammi umani e umanitari alle relazioni interpersonali, esplorando la stratificazione dell'esistenza.

Articolazione Tematica e Pluralità dei Linguaggi

Il cartellone di "ESISTENZE 2026/27" presenta una varietà di linguaggi espressivi e tematici, avvalendosi della partecipazione di compagnie e interpreti provenienti da diverse regioni d'Italia (Calabria, Sicilia, Abruzzo, Lazio e Umbria).

I temi conduttori delle opere in programma includono:

Dinamiche sociali e relazioni affettive: indagini sulla violenza domestica, sulle tensioni tra maternità e modello capitalistico, sugli amori rubati, traditi e sulla solitudine.

Scienza, mito e innovazione: riflessioni sulla fisica quantistica, riscritture del mito classico, analisi della precarietà contemporanea e un approfondimento sull'impatto dell'intelligenza artificiale.

Memoria e teatro d'impegno: narrazioni scaturite da percorsi di scrittura svolti all'interno delle carceri e spettacoli di burattini e figura rivolti ai bambini e alle famiglie.