Dopo la prima selezione di Milano dello scorso 18 settembre, che ha visto l’ammissione alla fase successiva del concorso dei comici Emilio Scuto, Maria Teresa Deligio e Adele Trapani, il Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” fa tappa nella Capitale.

Il festival, ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica dell’autore Alessio Tagliento, prosegue così il suo percorso nazionale alla ricerca di nuovi talenti della comicità italiana.

Il prossimo 3 ottobre, alle ore 21.00, all’Accento Teatro di Roma, si terrà la seconda selezione, realizzata in collaborazione con Makkekomiko e con il patrocinio di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria.

A condurre la serata sarà Mago Mancini, che accompagnerà sul palco dodici proposte comiche provenienti da diverse città italiane, pronte a contendersi un posto nella semifinale del 23 ottobre al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Da Roma arrivano Federico Anastasia, Daniela Bartolini, Nicolas Cristofanelli, Luca Giuliano, Adel Ahmed, Alessio Lupo e Chiara Canitano; dalla Campania Andrea Tempio, di Arzano (Napoli), e Giovanni La Rocca, da Napoli; dalla Toscana Marco Cavazza, di Livorno; dalla Sicilia Giuseppe Ciriminna, di Palermo; mentre dalla Lombardia arrivano “I Ridi per Caso”, duo formato da Riccardo Galizia e Miriam Errico, di Castellanza (Varese).

Gli artisti porteranno sul palco la propria comicità e saranno valutati da una giuria tecnica composta da attori, comici e autori. A giudicare le esibizioni saranno Marco Capretti, comico di Made in Sud; Gianluca Giugliarelli, comico romano di Made in Italy; il mago comico Alberto Alivernini; Giuseppe Scorza, attore comico de “I Non ti regoli”; Giuseppe Mazzacuva, patron del Festival e attore comico; e Alessio Tagliento, direttore artistico del Festival e autore di Zelig.

Conclusa la tappa romana, il percorso delle selezioni proseguirà il 9 ottobre al Cartoline After Club di Reggio Calabria, dove si svolgerà il terzo e ultimo appuntamento, realizzato in collaborazione con l’associazione Capitolo24. I comici selezionati nelle tre tappe accederanno quindi alla semifinale del 23 ottobre al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, per una serata di spettacolo presentata da Marco Mauro e arricchita dalla presenza di ospiti speciali, tra cui il comico di Zelig Paolo Migone, l’attore del Bagaglino Gigi Miseferi e il comico “Rocco il Gigolò”.

Nel corso della stessa serata sarà inoltre consegnato il Premio “Guerrieri”, ideato dal direttore artistico dell’Officina dell’Arte Peppe Piromalli, un riconoscimento destinato a personalità che si sono distinte nei campi della legalità, dell’informazione, dell’arte e del teatro.

Il percorso del Festival culminerà il 25 ottobre, sempre al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, con la serata finale durante la quale sarà assegnato il Premio “Facce da Bronzi”, insieme ad altri riconoscimenti, tra cui il Premio “Miglior Testo Giacomo Battaglia”, dedicato ai comici che si distingueranno per originalità e qualità artistica.

A condurre la finale sarà l’imitatore reggino Gennaro Calabrese. Accanto ai finalisti saliranno sul palco diversi ospiti d’eccezione, tra cui Pino e gli Anticorpi, protagonisti di Colorado, e i comici di Zelig Vincenzo Albano e Rocco Barbaro.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, dal Comune di Milano e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è realizzata con il cofinanziamento della Regione Calabria – PAC 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”.

Per informazioni, per conoscere il programma completo e per assistere agli spettacoli è possibile consultare il sito calabriadietrolequinte.it oppure seguire le pagine Facebook e Instagram @calabriadietrolequinte.