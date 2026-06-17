Un traguardo storico che unisce generazioni nel segno dell'arte, della cultura e dell'aggregazione. L’Associazione Culturale “Gruppo Teatro Libero Gallicese” e il Gruppo Musicale Edipo’s presentano la rassegna “50 anni di musica e teatro. Un sogno sempre vivo”, una tre giorni di eventi che si terrà dal 18 al 20 giugno 2026 a Reggio Calabria, presso l’Oratorio “Don Bosco” di Gallico Superiore. L'iniziativa si snoderà attraverso un intenso percorso di appuntamenti culturali, concerti e rappresentazioni teatrali, offrendo un viaggio emozionante tra passato, presente e futuro della tradizione artistica locale. Tutti gli appuntamenti serali avranno inizio alle ore 21:00 con ingresso libero.

La manifestazione si aprirà ufficialmente giovedì 18 giugno con una serata d'eccezione presentata da Nanà Bertè. Il programma della prima giornata prevede i saluti introduttivi del presidente del G.T.L.G., Enzo Siclari, a cui seguirà un importante momento di approfondimento culturale affidato al prof. Enzo Zolea, il quale relazionerà sul tema “Dalle origini della lingua volgare in Calabria e Reggio al fenomeno delle compagnie teatrali reggine”. La serata proseguirà poi con le testimonianze degli amici dell'associazione, i momenti musicali curati da Gemma Natali e la proiezione di brevi estratti video delle commedie più significative tratte dal repertorio storico del G.T.L.G.

Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, i riflettori si accenderanno sulla musica dal vivo. Il palco dell'oratorio ospiterà il concerto del supergruppo EdiSound, che per l'occasione si esibirà insieme ai giovani talenti musicali del L’HubOratorio, creando un ideale e suggestivo connubio artistico tra diverse generazioni di musicisti del territorio.

La rassegna si concluderà sabato 20 giugno nel segno della tradizione teatrale. I giovani del L’HubOratorio, in stretta collaborazione con il “Gruppo Teatro Libero Gallicese”, porteranno in scena la commedia brillante intitolata “A’ Rua”, scritta da Maria Pia Battaglia. Lo spettacolo si avvale della regia curata da Maria Grazia Chirico e Peppe Pizzimenti. A suggellare la fine di questa intensa tre giorni di celebrazioni saranno le riflessioni e i saluti conclusivi di don Nino Russo, parroco di San Biagio e San Nicola di Bari.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare le pagine facebook “Parrocchia San Biagio - Gallico” e “Oratorio Don Bosco di Gallico”.