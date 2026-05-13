Dal 21 al 23 maggio 2026 il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si conferma luogo attivo di produzione culturale e dialogo con le nuove generazioni ospitando RIFF_Kids, la sezione del Rhegion International Film Festival dedicata alle scuole. Un progetto che intreccia cinema, educazione e patrimonio culturale, coinvolgendo oltre 1000 studenti provenienti dal territorio in un percorso che unisce visione, approfondimento e confronto diretto con gli autori.

Per tre giorni, tra il Cinema Odeon e gli spazi del MArRC, il cinema diventa esperienza formativa: non solo proiezioni mattutine, ma attività didattiche, incontri e momenti di riflessione pensati per sviluppare uno sguardo critico e consapevole attraverso il linguaggio audiovisivo.

Cuore del progetto è la selezione cinematografica, che propone agli studenti opere capaci di attraversare linguaggi, geografie e forme narrative differenti, con una particolare attenzione al documentario e all’animazione come strumenti di racconto del reale e della memoria. Un percorso che si concluderà al Museo il 23 maggio, Notte Europea dei Musei, con la cerimonia di premiazione del RIFF_Kids 2026, durante la quale saranno gli stessi studenti ad assegnare il premio al miglior film, e con la proiezione in anteprima del documentario La necropoli ellenistica di Rhegion: il report dei recenti scavi, diretto da Lorenzo Daniele e commissionato dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il film documenta i più recenti scavi condotti sotto l’area museale, che hanno riportato alla luce tombe ellenistiche rimaste intatte dagli interventi di Paolo Orsi ed Edoardo Galli nei primi del Novecento, offrendo uno sguardo che unisce rigore scientifico e narrazione contemporanea.

«Il Museo si apre al linguaggio del cinema per dialogare con le nuove generazioni», dichiara Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. «RIFF_Kids rappresenta un’opportunità concreta per connettere il patrimonio archeologico con nuove forme di racconto e rendere i giovani protagonisti di un processo culturale vivo, partecipato e consapevole».

Il progetto è realizzato dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Cineteca della Calabria, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e il Circolo del Cinema “C. Zavattini”.