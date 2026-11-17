Due giorni di grandi degustazioni, masterclass e mercatini natalizi pensati per appassionati e famiglie, entrambi i giorni dalle ore 11:30 alle 20:30. Un ricco programma che unisce cultura del vino, alta gastronomia, artigianato e intrattenimento per tutte le età

Il fascino millenario della viticoltura calabrese si unisce alle atmosfere e ai sapori delle festività natalizie. Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026, l’Altafiumara Resort & Spa (località Santa Trada, Villa San Giovanni) ospiterà la seconda edizione della Calabria Wine Expo, l’evento organizzato dall'Associazione Polo Culturale Altafiumara APS per celebrare l'eccellenza enologica e le tradizioni identitarie della regione.

La manifestazione aprirà le porte al pubblico, entrambi i giorni, dalle ore 11:30 alle 20:30, offrendo un ricco programma che unisce cultura del vino, alta gastronomia, artigianato e intrattenimento per tutte le età.

Il percorso espositivo e di degustazione Open Wine (incluso nel biglietto d’ingresso giornaliero) permetterà ai visitatori di accedere liberamente ai banchi di assaggio:

Sabato 5 dicembre i protagonisti saranno i vignaioli indipendenti Fivi, interpreti di un modello produttivo profondamente legato al territorio. Nel pomeriggio spazio alla cultura con la Masterclass "Capsule del tempo: i grandi vini calabresi del Novecento" a cura di Calabria Wild Wine, seguita dal concerto di Cosimo Papandrea; conclude la serata una raffinata cena tematica firmata dallo chef Antonio Battaglia.

Domenica 6 dicembre l'attenzione si sposterà sui vini calabresi, custodi della salvaguardia del patrimonio vitivinicolo locale. La giornata arricchirà l’offerta con una serie di show cooking gratuiti dedicati ai grandi dolci della tradizione calabrese a cura di Conpait (e del Consorzio del Torrone di Bagnara IGP, e si chiuderà con l’esclusivo appuntamento serale del "Salotto del vino" una degustazione divulgativa ideata dallo Chef Antonio Battaglia e curata dall’Associazione Calabria Wild Wine su “Le antiche uve approdate in Calabria da terre lontane” con ospite Maher Harb – Sept Winery - Nehla, Libano.

Non solo vino: un evento a misura di famiglia

Calabria Wine Expo 2026 strizza l'occhio anche allo spirito delle feste e ai più piccoli, grazie ai mercatini di Natale - dedicati all'artigianato locale, alle eccellenze agroalimentari e allo street food - a un’area kids curata con animazione e la tradizionale Casa di Babbo Natale. Un’occasione unica per vivere il territorio in modo trasversale. L'ingresso è gratuito per i bambini e i ragazzi fino a 15 anni compresi (se accompagnati).