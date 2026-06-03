Meridiana Caulonia è un gruppo di cittadini che ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere momenti di riflessione, approfondimento e confronto pubblico sui principali temi che riguardano il presente e il futuro della nostra comunità.

Crediamo che una comunità cresca non soltanto attraverso le opere pubbliche, l'economia o la politica amministrativa, ma anche attraverso la capacità di discutere apertamente della propria cultura, della propria storia e delle proprie prospettive.

Per questo motivo abbiamo deciso di avviare un ciclo di incontri pubblici dedicati ai temi culturali, sociali ed economici che consideriamo strategici per il futuro di Caulonia.

Il primo appuntamento sarà dedicato a uno dei fenomeni culturali più importanti che il nostro territorio abbia conosciuto negli ultimi decenni: il Kaulonia Tarantella Festival e, più in generale, il ruolo della musica popolare nella Calabria contemporanea .

L'incontro pubblico dal titolo: “Kaulonia Tarantella Festival: Bilanci, criticità e prospettive della musica popolare in Calabria”, si terrà mercoledì 10 giugno alle ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Caulonia Marina. L'iniziativa nasce da una convinzione molto semplice.

Le esperienze culturali più importanti meritano di essere non soltanto vissute, ma anche discusse. E se c'è una forma culturale che per sua natura appartiene alla comunità, questa è proprio la musica popolare.

La musica popolare nasce nelle piazze, nelle strade, nelle case, nelle campagne. Nasce dall'incontro tra le persone. Nasce dalla partecipazione. Per questo crediamo che anche il confronto sul suo futuro debba essere popolare.

Aperto.

Partecipato.

Condiviso.

Non vogliamo celebrare né processare nessuno.

Non vogliamo alimentare contrapposizioni.

Vogliamo semplicemente creare uno spazio di discussione pubblica nel quale cittadini, musicisti, operatori culturali, associazioni e istituzioni possano interrogarsi insieme sul ruolo che la musica popolare può avere oggi nello sviluppo culturale dei territori.

La serata si articolerà attraverso tre interventi.

Fabio Macagnino

Cosa rimane quando le luci si spengono?

Festival, comunità e sviluppo culturale dei territori.

Una riflessione sul rapporto tra festival, partecipazione, formazione, identità culturale e sviluppo locale.

Carlo Frascà

"Organizzare cultura"

Esperienze, criticità e prospettive per la rigenerazione socio-culturale del territorio.

Una riflessione sul rapporto tra visione culturale, organizzazione e sviluppo delle comunità.

Danilo Gatto

"Festival, sagre, rassegne: progetto, obiettivi, risultati"

Una riflessione sul ruolo delle manifestazioni culturali, sulla loro capacità di incidere nei territori e sulle prospettive della musica popolare contemporanea.

Fabio Macagnino – Cantautore, autore e operatore culturale. Da oltre trent’anni impegnato nella ricerca e nella valorizzazione della cultura popolare contemporanea.

Carlo Frascà – Musicista, operatore culturale e collaboratore storico del Kaulonia Tarantella Festival (p. 2). Ha contribuito negli anni alla progettazione, all’organizzazione e allo sviluppo di numerose iniziative culturali legate al territorio e alla musica popolare.

Danilo Gatto – Musicista, studioso della tradizione musicale e tra i fondatori dell’Associazione Arparealtà che ha ideato e guidato le prime edizioni di Tarantella Power. Da decenni impegnato nella ricerca, nella documentazione e nella divulgazione della musica popolare calabrese.

Al termine degli interventi sarà aperto un dibattito pubblico.

Perché crediamo che la caratteristica più autentica della musica popolare non sia soltanto quella di produrre spettacolo.

La sua caratteristica più profonda è quella di creare comunità.

E una comunità si costruisce anche attraverso il dialogo, il confronto e la partecipazione.

Per questo motivo l'invito è rivolto a tutti.

Ai musicisti e agli operatori culturali.

Alle associazioni.

Alle istituzioni.

Ai cittadini.

A chi ha vissuto il festival fin dalle sue origini e a chi lo ha conosciuto soltanto negli ultimi anni.

Perché il futuro della musica popolare non riguarda soltanto chi la organizza o chi la suona.

Riguarda l'intera comunità che la vive.

Meridiana Caulonia auspica che questo incontro rappresenti il primo passo di un percorso più ampio di partecipazione e riflessione pubblica sui temi che riguardano il futuro del nostro territorio.