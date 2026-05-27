Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 la Calabria sarà protagonista della decima edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo, uno degli appuntamenti più attesi dedicati al motorismo storico, alla valorizzazione del territorio e alla cultura automobilistica italiana.



L’evento, organizzato da AREMES, celebrerà tre importanti ricorrenze: i 30 anni del club, i 60 anni di ASI – Automotoclub Storico Italiano e il 120° anniversario della fondazione della Lancia, storica casa automobilistica italiana fondata il 27 novembre 1906 a Torino da Vincenzo Lancia.



Saranno 40 gli equipaggi iscritti provenienti da dieci diversi club italiani e internazionali. Alla manifestazione prenderanno parte appassionati provenienti da Malta, Sicilia, Marche, Calabria, Puglia e Campania confermando il crescente prestigio nazionale ed estero dell’iniziativa.



Le vetture partecipanti rappresentano un autentico patrimonio della storia dell’automobile: modelli costruiti tra il 1936 e il 2003, con la presenza di prestigiosi marchi come Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, Fiat, Lancia, Maserati, Porsche e della rarissima Crosley Hot Shot SS.



Grande attenzione sarà dedicata anche al ricambio generazionale e alla partecipazione femminile: ben sette conducenti avranno meno di 40 anni e tre saranno donne, testimonianza concreta di un movimento storico sempre più inclusivo e appassionante anche per le nuove generazioni.



Il percorso del Festival attraverserà alcuni dei borghi più affascinanti della Calabria, tra la Costa dei Gelsomini e la Costa degli Dei, unendo cultura, tradizioni, enogastronomia e paesaggi unici. Le tappe interesseranno Reggio Calabria, Pentidattilo, Roccella Ionica, Badolato, Stilo, Gerace, Spilinga Parghelia e Tropea, offrendo ai partecipanti esperienze immersive tra centri storici, eccellenze gastronomiche e scenari di straordinaria bellezza.



Tra i momenti più significativi della manifestazione vi sarà la presenza del Dott. Giovanni De Virgilio, pronipote di Vincenzo Lancia, ospite speciale della serata di gala prevista lunedì 1 giugno presso il Costa degli Dei Resort. In tale occasione, nell’anfiteatro del resort, sarà proiettato il film dedicato a Vincenzo Lancia e alla storia della celebre casa automobilistica italiana, in omaggio ai 120 anni del marchio.



Il programma prevede visite guidate, esposizioni statiche delle vetture, incontri istituzionali, degustazioni di prodotti tipici, escursioni lungo la Costa degli Dei e momenti celebrativi dedicati ai protagonisti del motorismo storico.



Il Festival Autoretrò si conferma così non soltanto una manifestazione automobilistica, ma un vero viaggio culturale e identitario alla scoperta della Calabria più autentica, capace di coniugare passione per i motori, promozione territoriale e valorizzazione delle tradizioni locali.