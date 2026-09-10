Dall’Arabia Saudita all’Italia, Venezia diventa il nuovo scenario di un dialogo internazionale che attraverso moda, creatività e relazioni unisce mondi e sensibilità differenti

La moda continua a dimostrare la propria capacità di superare confini geografici e culturali e di trasformarsi in un autentico linguaggio di relazione. È questo il filo conduttore della presenza a Venezia di Ortensia Imbrogno, insieme a Nour Al Dhahri, in un nuovo capitolo del percorso di connessione tra Italia e Arabia Saudita.

Negli ultimi anni l’Arabia Saudita sta vivendo una fase di grande fermento creativo e culturale, attirando un crescente interesse internazionale verso moda, design, arte e nuove espressioni della contemporaneità.

In questo scenario, Ortensia Imbrogno porta avanti una visione fondata sul dialogo tra culture, costruendo relazioni capaci di mettere in comunicazione il mondo italiano con una realtà saudita in profonda evoluzione.

La presenza a Venezia con Nour Al Dhahri assume così un significato che va oltre l’immagine e lo stile: racconta la possibilità di creare connessioni attraverso la moda, valorizzando identità e tradizioni differenti senza annullarne le peculiarità.

La moda diventa un ponte. L’Italia e l’Arabia Saudita diventano due estremi di un dialogo che passa attraverso creatività, persone e nuove opportunità di collaborazione.

Venezia, città che nella propria storia ha fatto dell’incontro tra Oriente e Occidente uno dei suoi tratti distintivi, rappresenta una cornice particolarmente significativa per questo racconto.

«Credo in una moda capace di creare relazioni prima ancora che tendenze. Il dialogo con l’Arabia Saudita nasce dall’interesse per una cultura che sta esprimendo una nuova energia creativa e dal desiderio di costruire occasioni concrete di incontro con l’eccellenza e la sensibilità italiana», dichiara Ortensia Imbrogno.

Accanto a lei, Nour Al Dhahri contribuisce a dare forma a un racconto contemporaneo nel quale mondi differenti possono incontrarsi attraverso una sensibilità comune per stile, cultura e bellezza.

Non si tratta soltanto di indossare moda, ma di utilizzarla come strumento di comunicazione internazionale: un linguaggio immediato capace di avvicinare persone, generazioni e culture.

Da Venezia, quindi, emerge un messaggio che guarda oltre i confini: la nuova geografia della moda passa anche dalle relazioni tra Italia e Arabia Saudita, dalla capacità di ascoltare realtà differenti e dalla volontà di costruire collaborazioni fondate sul rispetto reciproco, sulla creatività e sulla conoscenza.

Per Ortensia Imbrogno, Venezia rappresenta così una nuova tappa di un percorso internazionale: continuare a costruire ponti tra culture attraverso la moda, trasformando ogni incontro in una possibile occasione di dialogo e ogni differenza in un valore da raccontare.