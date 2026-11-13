La 'Ncartamu Turruni Igers Experience a Taurianova, iniziativa promossa da IgersCalabria in collaborazione con Scionti Torrone Artigianale, in programma mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 14:30, presso il laboratorio artigianale Scionti di Taurianova, nasce con lo spirito di raccontare la Calabria attraverso le sue tradizioni, incontrare chi custodisce antichi saperi e trasformare un'eccellenza gastronomica in un'esperienza da vivere e condividere.

Un appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale calabrese, che vedrà protagonisti circa venti Igers, appassionati di fotografia, comunicazione digitale e racconto del territorio, chiamati a scoprire da vicino una delle espressioni più caratteristiche della tradizione dolciaria locale.

Non una semplice visita aziendale, ma un'esperienza autentica e partecipativa. Per un pomeriggio, infatti, gli Igers calabresi entreranno nel cuore del laboratorio Scionti e, guidati dagli artigiani, si cimenteranno direttamente nella preparazione del torrone, scoprendone ingredienti, tecniche di lavorazione e gesti che si tramandano attraverso le generazioni.

Un vero e proprio laboratorio esperienziale, nel quale i partecipanti non saranno soltanto spettatori, ma diventeranno protagonisti del processo produttivo, vivendo in prima persona il valore della manualità e del sapere artigiano.

«Aprire le porte del nostro laboratorio significa condividere non soltanto il modo in cui realizziamo il torrone, ma soprattutto la passione e la tradizione che accompagnano ogni nostra lavorazione», dichiara Emanuele Scionti, che accoglierà gli Igers all'interno del laboratorio artigianale.

L'iniziativa si inserisce nelle attività di promozione e valorizzazione territoriale portate avanti da IgersCalabria, la community regionale di IgersItalia, che attraverso i contenuti social e le esperienze condivise contribuisce a far conoscere le identità, le eccellenze e le storie della Calabria.

«Il nostro obiettivo è raccontare la Calabria partendo dalle persone e dalle tradizioni che la rendono unica. Con questa esperienza vogliamo trasformare gli Igers da semplici osservatori a protagonisti e narratori del nostro patrimonio artigianale», dichiara Salvatore Borzacchiello (Borzac), Regional Manager di IgersCalabria. «La ‘Ncartamu Turruni Igers Experience è l'occasione per conoscere la storia, le persone e il lavoro dietro a questo prodotto identitario di un luogo e della sua intera comunità».

A colpi di stories, reel e caroselli, i partecipanti contribuiranno a costruire un racconto collettivo dell'esperienza, dando visibilità non soltanto alla produzione del torrone, ma anche al legame profondo tra artigianato, cultura e territorio.

L'esperienza, gratuita e a numero limitato (max. 25 persone), si svolgerà mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 14:30, presso il laboratorio Scionti, in via Dott. Raffaele Terranova 6, a Taurianova (RC).

Per chi desiderasse partecipare, sarà possibile manifestare il proprio interesse, fino a esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente inviando un messaggio privato all’account instagram.com/borzac.