In occasione della festa patronale di San Pasquale Baylon, protettore di Bellantone, la comunità di Laureana di Borrello si prepara a vivere un evento musicale di grande rilievo. Il prossimo 31 maggio, a partire dalle ore 21:30, Largo Belmonte ospiterà un concerto gratuito dei Nomadi, una delle band più emblematiche della musica italiana, conosciuta per la sua lunga carriera e i testi impegnati che hanno segnato più generazioni.

La festa di San Pasquale, celebrata ogni anno il 17 maggio, rappresenta per i cittadini di Bellantone e delle località limitrofe un momento di intensa spiritualità e tradizione, fonte di forti legami comunitari. Per onorare degnamente il santo patrono, l’associazione culturale Amici di San Pasquale ha voluto arricchire le celebrazioni con un evento culturale di grande spessore, capace di unire la devozione religiosa a momenti di aggregazione e svago.

Il concerto dei Nomadi sarà un’occasione speciale per riunire l’intera comunità, valorizzando il territorio di Laureana di Borrello anche attraverso la musica d’autore che da decenni accompagna la storia italiana. La band porterà sul palco i suoi più grandi successi, regalandosi e regalando al pubblico una serata indimenticabile all’insegna dei messaggi di solidarietà, pace e impegno sociale che da sempre contraddistinguono le loro canzoni.

L’evento, a ingresso libero, vuole essere un momento di festa e condivisione per persone di tutte le età e provenienze, un’opportunità per rafforzare i legami sociali e favorire il senso di appartenenza alla comunità locale. L’iniziativa sottolinea inoltre l’importanza di promuovere manifestazioni culturali nelle realtà territoriali più piccole, contribuendo a un rilancio delle tradizioni e del tessuto sociale.

L’associazione culturale Amici di San Pasquale invita cittadini, turisti e appassionati di musica a partecipare numerosi, assicurando un’organizzazione attenta a garantire sicurezza e comfort per tutti i presenti. Per maggiori dettagli o informazioni, è possibile contattare l’associazione attraverso i canali ufficiali.

Sarà un’occasione imperdibile per celebrare insieme la festa patronale di San Pasquale Baylon, tra musica, tradizione e spirito di comunità.