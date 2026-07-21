La movida locrese continua a distinguersi nel panorama estivo calabrese grazie al lavoro e alla visione dello staff de "Le Club". Dopo il grande spettacolo firmato dal dj Jesús Fernández, capace di far ballare migliaia di persone sulla suggestiva spiaggia di Le Club, Locri si prepara a vivere un'altra serata all'insegna della grande musica e dell'intrattenimento con un nuovo ospite internazionale. Protagonista sarà Solto, uno dei nomi emergenti più interessanti della scena Afro House e House mondiale. Con base in Francia, dj e produttore da diversi anni, Solto ha lanciato il suo progetto nell'estate del 2025, dando vita a un universo musicale festoso e solare, dove le percussioni si fondono con influenze sonore provenienti da culture diverse, regalando al pubblico un autentico viaggio sulla pista da ballo.

Il suo brano di debutto, "Jamaican (Bam Bam)", realizzato in collaborazione con Hugel, ha ottenuto un successo straordinario, conquistando il primo posto nella classifica Beatport Afro House al momento dell'uscita e superando i 100 milioni di stream in pochi mesi, oltre a generare centinaia di milioni di visualizzazioni sui social network. Grazie ai suoi set coinvolgenti e ricchi di energia, Solto si sta affermando rapidamente come uno dei nuovi protagonisti della scena internazionale Afro House e House.

Un altro appuntamento di prestigio che conferma la crescita della movida locrese e la capacità di Le Club di portare in Calabria artisti di fama mondiale, offrendo al pubblico esperienze musicali sempre più esclusive. L'appuntamento è per 1 agosto a Locri dove il Solto aprirà le danze di agosto e permetterà a Locri di essere tra le tappe del suo tour internazionale accanto a località rinomate della movida estiva.