Un’arena gremita in ogni ordine di posto e un pubblico trasversale, arrivato da ogni angolo della Calabria, hanno fatto da cornice a una serata che resterà tra i momenti più intensi della stagione estiva locrese. Il tour di Loredana Bertè “Ancora Ribelle” ha fatto tappa all’Arena Epizefiri ieri sera, trasformando l’area archeologica in un tempio della musica d'autore e del rock. Inserita nella rassegna “Luce sui Parchi – La storia che viene dal mare”, la serata a ingresso gratuito ha registrato l'afflusso di centinaia di appassionati ben prima dell'orario di inizio. L'artista è salita sul palco dimostrando ancora una volta il legame profondo con la propria terra d'origine e una tenuta scenica inossidabile.

Dalle pietre miliari del suo repertorio ai brani più recenti, la scaletta ha guidato gli spettatori in un viaggio musicale lungo oltre cinquant'anni di carriera. L'evento, promosso con il sostegno della Regione Calabria, del Ministero del Turismo, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Locri, ha confermato il valore strategico della valorizzazione dei parchi storici e archeologici attraverso la cultura dal vivo. Tra lunghi applausi, cori a gran voce e una standing ovation finale, il concerto si è chiuso lasciando il segno in una notte d'estate dove la storia antica e l'energia del rock si sono incontrate con straordinaria naturalezza.