Evento nazionale dedicato al motorismo storico su due ruote con esposizioni, corteo e premiazioni nel centro cittadino

Tutto pronto per la quinta edizione del Motoday ASI, l’evento nazionale dedicato agli appassionati di motorismo storico su due ruote. Anche quest’anno l’Aremes Lillo Cavallo sarà tra i protagonisti della manifestazione, che si svolgerà nel suggestivo scenario del centro storico di Reggio Calabria.

Il programma prenderà il via alle ore 08:30 presso la Galleria di Palazzo San Giorgio, punto di incontro dove i motoveicoli storici saranno esposti al pubblico, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per ammirare da vicino autentici gioielli a due ruote.

La mattinata proseguirà con momenti culturali, tra cui la visita alla Pinacoteca Civica. Alle ore 10:30 sono previsti i saluti istituzionali delle autorità comunali, seguiti alle 10:45 da un collegamento in diretta streaming con ASI, che unirà simbolicamente tutti i club federati partecipanti all’evento su scala nazionale.

Alle ore 12:00 si terrà uno dei momenti più attesi della giornata: la consegna delle prestigiose Targhe Oro ASI ai soci che hanno sottoposto i propri motocicli alla sessione di omologazione dello scorso 29 novembre. A seguire, alle 12:30, i partecipanti riceveranno la benedizione impartita da Don Giovanni Gattuso.

La manifestazione proseguirà con il tradizionale corteo motociclistico, che partirà dalla Galleria di Palazzo San Giorgio per attraversare il Corso Garibaldi e il Lungomare Falcomatà, regalando uno spettacolo suggestivo tra storia, passione e motori.

«Le motociclette, afferma il Presidente dell’Associazione Reggina Natale Romeo, rappresentano una parte fondamentale della nostra passione e, al pari delle auto, meritano di essere valorizzate. Siamo orgogliosi di aver riacceso entusiasmo e partecipazione anche nel settore delle due ruote. Continueremo a promuovere tutte le attività legate al motorismo storico.».

L’edizione 2026 assume un valore ancora più significativo per l’associazione, che celebra il trentesimo anniversario dalla sua fondazione, in concomitanza con i sessant’anni della Federazione ASI: un importante traguardo che rafforza lo spirito di condivisione, amicizia e passione per il motorismo storico.