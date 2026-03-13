Reduce dal quarto posto all’ultimo Festival di Sanremo, continua la «Magica Favola» di Arisa, pronta a girare l’Italia in un tour nelle location più suggestive del Paese. Tra queste anche il Teatro al Castello di Roccella, che ospiterà anche quest’anno il Roccella Summer Festival, la kermesse di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale nei mesi estivi. In calendario la tappa calabrese è prevista per il prossimo 21 agosto.

Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico - da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 - insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album «Foto Mosse», in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.

Il nome di Arisa va ad aggiungersi a quelli già confermati di Claudio Baglioni, Giorgia, Negramaro, Modà, Salmo, Riccardo Cocciante, Pooh e Mannarino. I biglietti saranno disponibili dalle 16 di questo pomeriggio su Ticket One e in tutti i punti vendita abituali.