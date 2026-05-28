Un evento capace di unire arte, espressione corporea e inclusione sociale attraverso il linguaggio universale della danza. Sabato 30 maggio 2026, alle ore 18:00, presso Ecolandia, andrà in scena “Neuro Movimenti”, restituzione artistica multidisciplinare dedicata alla danza inclusiva ed adattata.



L’iniziativa si inserisce nel progetto “Neuro Arti – Il corpo che pensa e crea”, un percorso che promuove il valore dell’arte come strumento di crescita personale, relazione e partecipazione attiva, mettendo al centro il corpo come luogo di comunicazione, creatività e condivisione.



“Neuro Movimenti” rappresenta il momento conclusivo di un’esperienza laboratoriale e artistica che ha coinvolto persone con differenti abilità in un percorso comune fondato sull’espressione libera del movimento e sulla valorizzazione delle unicità individuali. La serata offrirà al pubblico performance coreutiche e momenti artistici multidisciplinari capaci di raccontare emozioni, inclusione e bellezza attraverso il gesto e la presenza scenica.



L’evento nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio impegnate nella promozione culturale e sociale: *AGEDILAB laboratori di autonomia per persone con disabilità di A.ge.di. OdV* , Centro Studio Danza, Real Dance e Studio Danza 1.



L’iniziativa è sostenuta da Regione Calabria, Calabria Straordinaria e ASI Formazione Calabria, a testimonianza dell’attenzione verso progetti che favoriscono inclusione, accessibilità e partecipazione culturale.



“Neuro Movimenti” vuole essere non solo uno spettacolo, ma anche un messaggio sociale: la danza come spazio aperto, capace di accogliere differenze, abbattere barriere e costruire comunità attraverso il linguaggio universale dell’arte.



L’ingresso all’evento è aperto al pubblico.



Informazioni e prenotazioni



+39 389 791 9920