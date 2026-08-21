Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate palmese e dell’intera regione. Sabato 29 agosto 2026, con inizio alle ore 20.30, torna la NOTTE BIANCA DI PALMI, che quest’anno taglia l’importante traguardo della decima edizione.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, capaci di richiamare oltre 40.000 presenze nella città di Palmi, l’evento torna per il decimo anno consecutivo con un programma ancora una volta ricchissimo di spettacoli, musica, arte e intrattenimento.

Organizzata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli andreacogliandroeventi, la Notte Bianca prenderà il via alle ore 20.30 e proseguirà in modalità no stop, trasformando tutto il centro storico in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Saranno oltre 30 gli eventi distribuiti tra le vie e le piazze del centro storico, con un’offerta pensata per coinvolgere e divertire un pubblico di tutte le età.

Il ricco programma prevede artisti di strada, clown, street band, statue viventi, Sand Art, giocolieri, sputafuoco, giganti, trampolieri, area giochi per bambini, mascotte, spettacoli di bolle, giostre, infiorata, trio live, danza aerea, giocoleria comica, caricaturista, spettacoli latino-americani, mostre fotografiche e mercatini, oltre alla presentazione della squadra di pallavolo «Sviluppo Sud Palmi», partecipante al Campionato di Serie A2, e a numerosissime altre attrazioni.

Grande spazio sarà naturalmente riservato alla musica dal vivo, con concerti in Piazza I Maggio, Piazza Amendola e Villa Comunale, mentre tantissimi artisti animeranno le principali vie cittadine, da Corso Garibaldi a Via Roma, dando vita a un percorso di oltre 2 chilometri di spettacoli, musica e divertimento nel cuore di Palmi.

Una grande festa diffusa che, anno dopo anno, è diventata un appuntamento capace di richiamare migliaia di visitatori e di valorizzare il centro cittadino attraverso spettacolo, aggregazione e intrattenimento.

Dietro la manifestazione c’è, anche quest’anno, un intenso lavoro organizzativo portato avanti con passione dall’agenzia andreacogliandroeventi, che desidera rivolgere un particolare ringraziamento al Comune di Palmi, a Calabria Straordinaria e a tutti gli sponsor che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile la realizzazione della X edizione.

A raccontare l’impegno e l’emozione che accompagnano questo importante traguardo è Andrea Cogliandro, organizzatore e ideatore della Notte Bianca di Palmi:

«Arrivare alla decima edizione della Notte Bianca di Palmi rappresenta per me una soddisfazione davvero speciale. Dietro una manifestazione di queste dimensioni ci sono mesi di lavoro, sacrifici, responsabilità e tanta passione, ma vedere ogni anno il centro storico riempirsi di migliaia di persone ripaga di ogni sforzo. Abbiamo lavorato intensamente per regalare ancora una volta a Palmi una grande notte, cercando di costruire un programma capace di sorprendere, divertire e coinvolgere tutti. Ringrazio di cuore le istituzioni, gli sponsor e tutte le persone che continuano a credere in questo progetto e che, anno dopo anno, ci permettono di farlo crescere. Dieci edizioni sono un traguardo importante, ma soprattutto un’emozione che voglio condividere con tutta la città e con le tantissime persone che il 29 agosto sceglieranno di vivere con noi la Notte Bianca».

A sottolineare il valore della manifestazione è anche il Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria:

«La Notte Bianca rappresenta un’importante occasione di festa, aggregazione e valorizzazione della nostra città. Un evento capace di coinvolgere il centro storico e di richiamare a Palmi tantissime persone, offrendo loro una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della condivisione. Come Amministrazione comunale siamo lieti di sostenere iniziative che contribuiscono a rendere Palmi sempre più viva, accogliente e attrattiva. Invito cittadini e visitatori a partecipare e a vivere insieme questa grande notte di festa».

A chiudere la manifestazione, all’1.00, sarà il suggestivo spettacolo pirotecnico, per un gran finale che illuminerà il cielo di Palmi.