Lunedì 25 maggio 2026 alle ore 18,45 presso la Sala Musica avrà luogo, nell’ambito della rassegna Primavera in Musica, un recital della pianista Anna Lucia Tromboli organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione Paolo Ragone e il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dell’assessorato Regionale alla Cultura e della città metropolitana di Reggio Calabria.

Anna Lucia Trimboli è stata avviata allo studio dello strumento, all’età di sei anni, dalla madre e violinista Caterina Genovese. Si è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore presso il Conservatorio statale di Musica Francesco Cilea di Reggio Calabria sotto la guida della Prof.ssa Maria Laura Cosentino. Ha continuato la sua formazione presso il Conservatorio Statale di Musica Santa Cecilia di Roma, conseguendo nel 2017 il Diploma Accademico di secondo livello in Pianoforte con il massimo dei voti. Nel marzo 2021 ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in Musica da camera presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Ha ottenuto significative affermazioni in numerosi concorsi pianistici e partecipato a masterclass tenute da personalità di rilievo del panorama pianistico internazionale, come Roberto Cappello, Carlo Guaitoli, Boris Berman, Andrea Lucchesini, Bruno Canino, Pierluigi Camicia, Alessandro Taverna. Continua la sua specializzazione presso la Scuola di Perfezionamento della Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro con Alessandro Taverna. Svolge un’intensa attività concertistica come solista e in numerose formazioni di musica da camera per importanti istituzioni musicali italiane. Nell’ottobre 2022 ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Didattica dello strumento, con il massimo dei voti, c/o il Conservatorio di Musica F. Torrefranca e nell’ottobre 2024 ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Maestro collaboratore/korrepetitor, con il massimo dei voti e la lode c/o il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma. Insieme al soprano Fabiana Rossi ha inciso, per la casa discografica Alfa Music – Roma, un CD contenente alcune tra le più celebri romanze da salotto del compositore abruzzese Francesco Paolo Tosti, pubblicato nel settembre 2024.

Nel corso del suo programma intitolato forme brevi la giovane pianista propone alcuni capolavori di Fryderyk Chopin, Claude Debussy, Aleksandr Skrjabin, Sergej Rachmaninov, Franz Liszt e Giuseppe Verdi.

Ulteriori informazioni sul concerto al link https://www.amaeventi.org/evento/anna-lucia-trimboli-pmf26/