Si è svolto ieri sera, 6 settembre, in Piazza Leopoldo Trieste a Reggio Calabria, lo spettacolo di danza contemporanea “Liù, Amore VS Potere”.

L’appuntamento, inserito nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa” dell’Accademia Senocrito, ha portato in scena una rilettura contemporanea della figura di Liù, ispirata alla Turandot di Giacomo Puccini, dando vita a un incontro suggestivo tra il patrimonio operistico e i linguaggi della danza di oggi.

Il pubblico ha seguito con attenzione e partecipazione l’evolversi dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere dall’intreccio tra opera e movimento. A colpire è stata soprattutto la capacità dei danzatori di restituire, attraverso il corpo, le sfumature emotive del personaggio pucciniano: la dolcezza e la fragilità di Liù, la forza del suo sentimento, ma anche il peso del sacrificio e le tensioni che attraversano il rapporto tra amore e potere.

Nei gesti, nelle geometrie dei corpi e nelle dinamiche tra i performer, gli spettatori hanno potuto ritrovare echi dell’opera originale, riconoscendone suggestioni e contrasti pur all’interno di un adattamento profondamente contemporaneo. La coreografia ha costruito un dialogo tra tradizione e sperimentazione, nel quale il riferimento a Puccini è diventato materia viva, capace di assumere nuovi significati attraverso la danza.

Particolarmente efficace è risultato il contrasto tra momenti di maggiore delicatezza e passaggi di forte tensione fisica, che ha contribuito a rendere percepibile la complessità emotiva della vicenda. L’alternarsi di vicinanze e distanze, slanci e resistenze, ha dato forma a un racconto nel quale il movimento ha saputo esprimere anche ciò che le parole non dicono.

La serata di Reggio Calabria rappresenta un ulteriore momento nel percorso della Naos Dance Company, realtà impegnata nella produzione e diffusione della danza contemporanea e nella valorizzazione dei talenti artistici del territorio calabrese. La risposta attenta del pubblico ha confermato l’interesse verso proposte artistiche capaci di avvicinare linguaggi differenti e di rileggere i grandi temi della tradizione attraverso sensibilità contemporanee.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito di “ReggioFest2026: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

La partecipazione a ingresso libero ha consentito al pubblico di vivere una serata dedicata alla danza e alla cultura nel cuore della città, trasformando Piazza Leopoldo Trieste in uno spazio di incontro tra arte, memoria e contemporaneità.