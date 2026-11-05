Sarà un edizione diversa dalle altre, in quanto gli autori stanno mettendo a punto, una formula diversa delle passate edizioni, sotto la guida del regista Nino Romeo e del direttore artistico Franco Fasano

In un clima Natalizio 1/2/3 dicembre, Reggio Calabria ospiterà la fase conclusiva del Premio Mia Martini 2026. La macchina organizzativa del premio, sta lavorando per mettere a punto l’evento. In un clima festoso e canoro, giungeranno da ogni parte della penisola tante persone , per seguire i propri beniamini finalisti al Premio, istituito per ricordare la grande Mia.

Sarà un edizione diversa dalle altre, in quanto gli autori stanno mettendo a punto, una formula diversa delle passate edizioni, sotto la guida del regista Nino Romeo e del direttore artistico Franco Fasano.

Tre appuntamenti di canto e di musica. Giovani talenti, e personaggi della TV arriveranno in riva allo stretto per omaggiare la grande interprete della canzone Italiana, figlia della Calabria.

La progettazione e la realizzazione della scenografia è stata affidata allo scenografo Mario Carlo Garrambone, che da molti anni, crea le scene dell’evento. Saranno 50 gli artisti delle varie sezioni che si contenderanno il prestigioso premio, per la sezione Nuove Proposte per l’Europa, Una Voce per Mimì, Evergreen, Etnosong.

La conduzione e stata affidata ad una coppia della TV: La splendida FATIMA TROTTA e il poliedrico SAVINO ZABA.

L’evento si terrà nel salone “Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria.

L’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra, ringrazia il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabra, On Francesco Cannizzaro, il presidente del Consiglio Regionale della Calabria Dott. Salvatore Cirillo.

Attraverso il premio la Calabria ricorda e tramanda alle nuove generazioni la grande Mia Martini.

Questo progetto in 32 anni ha dimostrato la grande forza di aggregazione, ricordo e promozione del territorio. Le tre serate saranno trasmesse in differita da Canale Italia.