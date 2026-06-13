La Fondazione Le Columbrine ETS presenta il 17 giugno un’iniziativa dedicata a migranti, donne vittime di violenza, giovani fragili, detenuti e persone con disabilità, coinvolgendo imprese e territorio in una rete di opportunità e riscatto sociale

La Fondazione Le Columbrine ETS – donne libere a sostegno delle persone vittime di discriminazione e della promozione e diffusione delle pari opportunità presenta il progetto di inclusione sociale “In vino opportunitas: vendemmiamo la Speranza, imbottigliamo l’indifferenza”, un’iniziativa che unisce il mondo delle imprese, della formazione e della solidarietà per offrire nuove possibilità a persone in condizioni di fragilità sociale.

L’evento di presentazione si terrà il 17 giugno 2026 alle ore 19.30 presso Tenuta Tramontana – Casale 1890, e sarà un momento di incontro rivolto non solo alle aziende vitivinicole, ma a tutte le realtà imprenditoriali del territorio che desiderano contribuire concretamente a un modello di sviluppo più inclusivo e responsabile.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare percorsi di formazione, stage e inserimento lavorativo per migranti, donne vittime di violenza e discriminazione, giovani in condizioni di marginalità, persone detenute o in esecuzione penale esterna e ragazzi con disabilità.

Attraverso il lavoro, la formazione e la collaborazione con le imprese locali, si intende costruire una rete solidale capace di trasformare il valore sociale in opportunità concreta di rinascita e autonomia.

Le Aziende aderenti potranno partecipare attivamente ai percorsi di inclusione, sostenere borse di studio e promuovere il proprio impegno etico e sociale all’interno della rete nazionale del progetto.

“In vino opportunitas” diventa così un messaggio aperto a tutto il territorio: ogni impresa può diventare parte di un cambiamento reale, contribuendo alla crescita della comunità e alla valorizzazione della dignità umana.