Una città che vuole crescere e innovarsi ha bisogno anche di occasioni in cui le idee possano incontrarsi, le esperienze professionali dialogare e nuove relazioni trasformarsi in opportunità. A Reggio Calabria nasce da questa consapevolezza “Aperitivo Ricco”, il format mensile ideato e curato da Mary Curatola, che punta a creare uno spazio di confronto e partecipazione libero e gratuito per imprenditori, professionisti, artigiani e quanti ogni giorno contribuiscono, attraverso il proprio lavoro, alla vitalità del tessuto economico e sociale cittadino.

Il prossimo appuntamento, il terzo dalla nascita dell'iniziativa, è in programma sabato 21 novembre, alle ore 9.30, nella sede di Unipegaso in via De Nava 140, e sarà dedicato a un tema che riguarda da vicino la quotidianità di chi lavora: l'alimentazione e il benessere, con la partecipazione del nutrizionista reggino Emilio Chininea, professionista con oltre quindici anni di esperienza nel settore.

L'incontro offrirà l'occasione per approfondire il ruolo della nutrizione nella qualità della vita, nella gestione delle energie e nel rapporto con i ritmi quotidiani, affrontando un argomento particolarmente significativo per chi deve conciliare impegni professionali, responsabilità e cura di sé. Un momento di confronto che si inserisce nella filosofia del format, costruito attorno a temi concreti e competenze utili anche al di fuori della propria attività lavorativa.

«Aperitivo Ricco» nasce dall'idea che il confronto fra professionalità differenti possa rappresentare una risorsa per l'intera comunità. In una realtà come Reggio Calabria, dove il desiderio di innovazione e crescita deve accompagnarsi alla capacità di costruire nuove connessioni, appuntamenti di questo genere possono contribuire ad alimentare un ambiente più dinamico, aperto alla collaborazione e alla circolazione delle idee. Mettere in relazione chi fa impresa, chi esercita una professione e chi sviluppa nuovi progetti significa favorire la conoscenza reciproca e creare le condizioni perché possano nascere sinergie anche al di fuori dei singoli incontri.

La particolarità del format risiede proprio nel modo in cui queste relazioni vengono costruite. Niente presentazioni formali o networking forzato, bensì attività pratiche ed esperienze condivise che permettono ai partecipanti di conoscersi naturalmente, confrontarsi e scoprire punti di vista differenti. Il momento conviviale dell'aperitivo completa un percorso nel quale la dimensione umana assume un ruolo centrale, accanto all'acquisizione di nuove conoscenze.

Dopo i precedenti appuntamenti dedicati alla creatività e al benessere sul lavoro, il progetto prosegue dunque con l'obiettivo di offrire alla città un'occasione periodica di incontro, stimolo e crescita personale e professionale, contribuendo a rafforzare quella rete di relazioni che rappresenta una delle risorse più importanti per un territorio che guarda al futuro.

La partecipazione è aperta a professionisti, imprenditori, freelance e artigiani, con posti limitati e iscrizione preventiva. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social di Mary Curatola.