Reggio Calabria si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della biodiversità e della passione per il mondo alato. Si sono ufficialmente concluse le prenotazioni per la cinquantacinquesima edizione dell’Esposizione Ornitologica «Città di Reggio Calabria», un appuntamento storico organizzato con cura e dedizione dall’Associazione Ornitologica Fata Morgana 1964.

L’evento, riconosciuto come esposizione nazionale sotto l’egida della FOI (Federazione Ornitologica Italiana) e fregiato del patrocinio del Comune di Reggio Calabria, si annuncia come una delle edizioni più ricche e partecipate degli ultimi anni.

I numeri parlano chiaro: sono oltre 130 gli espositori iscritti, provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia. Tra di essi figurano numerosi allevatori multititolati a livello nazionale, internazionale e mondiale, una presenza d'élite che garantisce un altissimo livello qualitativo dei circa 1.200 soggetti in mostra, suddivisi tra una grande varietà di razze e tipologie.

Chiusa la fase delle iscrizioni, la macchina organizzativa è ora entrata nel vivo con l'arrivo dei soggetti nel luogo espositivo. Subito dopo prenderà il via la delicata e attesa fase dei giudizi, affidata agli esperti della federazione, che porterà alla composizione delle classifiche ufficiali e all'assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti in palio.

Grande attenzione è stata riservata anche al mondo della scuola e dei più giovani. Nella mattinata di venerdì, infatti, l'esposizione aprirà le sue porte in via esclusiva agli istituti scolastici del territorio, offrendo agli studenti un'occasione unica per ammirare da vicino la bellezza e la varietà del mondo ornitologico e comprendere l'importanza della cura e del rispetto per gli animali.

L'inaugurazione ufficiale e l'apertura al pubblico si terranno venerdì alle ore 17:30, con il previsto taglio del nastro e gli interventi istituzionali del Sindaco e di altri esponenti politici locali, a testimonianza del forte legame tra la città e questa tradizione cinquantennale.

La manifestazione proseguirà per tutto il fine settimana e si concluderà domenica alle ore 15:00: un orario tassativo che invita appassionati, famiglie e curiosi a non tardare per non perdere l'opportunità di visitare una mostra di così alto spessore.

Dalla presidenza e dal direttivo dell’Associazione Ornitologica Fata Morgana 1964 arriva un sentito ringraziamento a tutti i soci espositori, la cui dedizione rappresenta il motore pulsante dell’evento, e a quanti, a vario titolo, hanno lavorato e reso possibile la realizzazione di questa importante vetrina per il territorio.