La serata ideata da Vincenza Teti riunisce autori e appassionati tra letture e memoria. Anche il sindaco Alessandro Giovinazzo interpreta un suo scritto giovanile

Lo scorso 23 agosto si è svolta a Rizziconi una serata all’insegna della cultura, della poesia e della letteratura, capace di coniugare qualità artistica, partecipazione e valorizzazione del territorio. È questo il bilancio dell’evento “Il tempo di un verso”, svoltosi il 23 agosto nel cuore della parte “vecchia” di Rizziconi e accolto da un pubblico numeroso e attento.

La manifestazione ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la comunità, dimostrando ancora una volta come la cultura possa diventare occasione di incontro, condivisione e riscoperta dei luoghi e delle identità locali.

A ideare e curare l’evento, con magistrale armonia, competenza e sensibilità, è stata la scrittrice Vincenza Teti, che ha saputo costruire una serata ricca di contenuti e di emozioni, dando spazio alla voce di diversi autori del territorio.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati infatti numerosi scrittori locali ma anche semplici amanti della poesia, chiamati a interpretare alcune delle proprie opere o della Teti stessa. Le loro letture, proposte con disinvoltura, trasporto e partecipazione emotiva, hanno contribuito a creare un’atmosfera particolarmente suggestiva, coinvolgendo il pubblico e trasformando la parola scritta in un’esperienza viva e condivisa.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile anche dalla preziosa collaborazione con l’associazione Piazza Dalì, dalla quale è emersa anche la figura di Lidia Coppola come co-conduttrice della serata e dal fondamentale supporto dell’Amministrazione comunale, che ha creduto nell’iniziativa e ne ha sostenuto la realizzazione.

Particolarmente significativo anche il momento che ha visto protagonista il sindaco, Alessandro Giovinazzo, il quale, prendendo il microfono, ha voluto mettersi in gioco in prima persona, regalando al pubblico l’interpretazione di un proprio scritto giovanile. Un gesto spontaneo e autentico, che ha ulteriormente sottolineato il carattere partecipativo e umano della serata.

A chiudere “Il tempo di un verso” è stato lo scrittore Vincenzo Furfaro, autore di un monologo dedicato alla poesia, proposto con accuratezza, intensità e coinvolgimento. Un intervento che ha rappresentato il degno epilogo di un appuntamento costruito attorno al valore della parola e alla sua capacità di emozionare, interrogare e unire.

Il successo, sia qualitativo che in termini di partecipazione, premia dunque il lavoro degli organizzatori e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Un risultato che porta in primo piano soprattutto l’impegno di Enza Teti, capace di orchestrare con equilibrio e professionalità i diversi momenti della serata. “Il tempo di un verso” si consegna così alla comunità di Rizziconi come una serata riuscita e significativa, nella quale cultura, memoria, talento locale e partecipazione hanno trovato un punto d’incontro nel cuore della parte antica del paese e nella valorizzazione delle energie creative del territorio.