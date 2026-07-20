Il Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) si prepara ad accogliere la nuova edizione del Roccella Summer Festival, organizzato da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La rassegna, ormai diventata un punto di riferimento imprescindibile per la musica dal vivo nel Sud Italia, propone per il 2026 un cartellone trasversale, pensato per soddisfare ogni tipo di pubblico. L’apertura ufficiale è fissata per il 22 luglio con i Modà, che porteranno sul palco l’unica tappa calabrese del tour “La notte dei romantici”, accompagnati per l'occasione da Bianca Atzei. Il ritmo dell'estate proseguirà il 1° agosto con l'atteso concerto di Giorgia, protagonista del “G Summer tour” che segue il grande successo del suo ultimo album di inediti. Il 7 agosto vedrà il gradito ritorno di Salmo, uno degli ospiti più apprezzati delle passate edizioni, mentre il 9 agosto sarà la volta del debutto di Luché, reduce dalla partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Labirinto”. L’11 agosto sarà una serata evento dedicata a Riccardo Cocciante, che arriverà in Calabria con il tour “Io… Riccardo Cocciante” per celebrare i suoi 80 anni, offrendo al pubblico l'occasione di ripercorrere la carriera di uno dei più grandi compositori internazionali. A seguire, il 13 agosto, salirà sul palco Mannarino, cantautore tra i più autentici del panorama italiano. Il 18 agosto i Negramaro festeggeranno i loro vent’anni di carriera con lo speciale tour “Una storia ancora semplice”, pensato come un grande abbraccio collettivo che ripercorrerà le hit che hanno segnato il loro percorso. Il 21 agosto sarà poi il turno di Arisa, che porterà la sua intensa voce dopo l'ottimo riscontro ottenuto all'ultimo Festival di Sanremo con “Magica Favola”. A chiudere la programmazione 2026 del Roccella Summer Festival, il 22 agosto, saranno i leggendari Pooh, che celebreranno i loro 60 anni di carriera con il tour “La nostra storia”. I biglietti per tutti gli spettacoli in programma sono acquistabili online attraverso i circuiti Ticket One e Ticket Service Calabria.