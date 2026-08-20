Il 23 e 24 agosto torna il festival nato dal basso: Marcello Fonte tra gli ospiti, spazio anche a Kento e Mad Simon, bambini, scacchi, trekking urbano e cortometraggi del Fuori dal Ghetto Rosarno Film Festival

Vivere i borghi, non soltanto visitarli. Passa da San Giorgio Morgeto, il 23 e 24 agosto, un’idea di turismo lento e accessibile che mette insieme cultura, territorio e partecipazione.

Torna «CITTU CITTU – l’Aspromonte fa rumore», il festival giunto alla quinta edizione e diventato negli anni uno degli appuntamenti dell’estate culturale nella Piana di Gioia Tauro.

Per due giorni il centro storico di San Giorgio Morgeto ospiterà musica, cinema, teatro, trekking urbano, incontri, enogastronomia, arte e artigianato. Un programma costruito per coinvolgere pubblici diversi e generazioni diverse, dai bambini agli anziani.

Tra gli appuntamenti anche il torneo di scacchi, il trekking urbano e il teatro. Per i più piccoli sono previsti lo spettacolo formativo La storia di Coniglio Clown e, nella seconda giornata, laboratori dedicati.

Uno degli ospiti della quinta edizione sarà Marcello Fonte, protagonista di Dogman di Matteo Garrone, interpretazione che nel 2018 gli è valsa il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes e l’European Film Award come miglior attore. Fonte ha recitato anche in Aspromonte – La terra degli ultimi, film diretto da Mimmo Calopresti e ambientato in Calabria.

Domenica 23 agosto, alle 21, l’attore sarà protagonista di una conversazione con la giornalista Amalia Giordano. Al centro dell’incontro il cinema, il suo percorso artistico e il rapporto con una terra che più volte ha incrociato anche sul grande schermo.

Alle 22 spazio alla musica con Kento e Mad Simon.

Il festival proseguirà lunedì 24 agosto con le attività dedicate ai bambini e l’incontro «Un altro mondo è possibile, non ad una economia di guerra». La sera sarà dedicata al cinema sotto le stelle con i cortometraggi del Fuori dal Ghetto Rosarno Film Festival, attraverso storie che affrontano migrazioni, diritti e inclusione.

«CITTU CITTU – l’Aspromonte fa rumore» nasce come festival dal basso con l’obiettivo di creare occasioni per tornare a vivere i piccoli centri dell’Aspromonte e far conoscere il territorio attraverso la cultura, le produzioni locali e l’incontro tra le persone.

Una scommessa portata avanti per cinque edizioni senza grandi finanziamenti pubblici e con il coinvolgimento di artisti, associazioni e realtà del territorio.

L’appuntamento è per domenica 23 e lunedì 24 agosto nel centro storico di San Giorgio Morgeto.