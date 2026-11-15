Si è tenuto nella Sala San Giorgio della Chiesa degli Artisti (San Giorgio al Corso) l’incontro culturale dal titolo «In platea sub ulmo» a San Lorenzo, promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e dalla Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Sandro Polimeni, Sindaco di San Lorenzo, e di Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS della Calabria, che hanno sottolineato l’importanza di custodire e tramandare la memoria storica dei territori attraverso i loro simboli più autentici. A seguire sono intervenuti il poeta Antonio Zavettieri e Fortunato Mangiola, già docente e scrittore, entrambi componenti del Comitato Scientifico del CIS.

L’iniziativa è nata con l’intento di riflettere sul profondo valore storico, civile e simbolico dell’antico albero monumentale di San Lorenzo, abbattuto dalla furia degli elementi pochi mesi fa. Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026, infatti, il ciclone Ulrike ha sferzato con estrema violenza l’intera area greco-ionica, non risparmiando il borgo laurentino: le impetuose raffiche di vento hanno tranciato e sradicato il secolare olmo — stimato di circa 700 anni — considerato l’emblema identitario più alto della comunità, testimone silenzioso della storia locale nonché luogo d’incontro, aggregazione e memoria collettiva per intere generazioni.

A testimonianza dello sgomento per la scomparsa di quello che tutti chiamavano affettuosamente il «gigante buono», l’Amministrazione comunale aveva proclamato all’epoca il lutto cittadino, facendosi interprete del dolore dell’intero paese. Già nello stesso mese di febbraio 2026, a seguito della grave perdita subita dal patrimonio arboreo e culturale, il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, su impulso dell’Amministrazione comunale di San Lorenzo, aveva avviato specifiche iniziative di studio e approfondimento, tra cui un seminario dedicato agli alberi monumentali intesi come beni naturali di primario interesse collettivo.

Nel corso dell'incontro, Antonio Zavettieri ha aperto il proprio intervento con una suggestiva riflessione poetica: «Ci sono alberi che si guardano e alberi che ci guardano. L’olmo di San Lorenzo apparteneva a questi ultimi. Per centinaia di anni ha osservato scorrere le vite di un paese, e quel paese, senza accorgersene, si è abituato a quello sguardo come ci si abitua al respiro: finché c’è, non lo si sente; è solo quando manca che ne avvertiamo davvero la presenza. La sua assenza ci rivela oggi tutta la sua grandezza, ma un simbolo non muore finché c’è qualcuno disposto a raccontarlo».

Successivamente, Fortunato Mangiola ha ripercorso con grande partecipazione emotiva le ore drammatiche di quella notte tempestosa di febbraio, rievocando il momento in cui la furia del ciclone si è abbattuta sull’inerme albero plurisecolare, spezzandolo e scaraventandolo al suolo. Nella sua ampia e articolata relazione, il prof. Mangiola ha inoltre tracciato un accurato profilo storico del borgo, ricordando al numeroso pubblico presente il passato valoroso di San Lorenzo e le illustri personalità che, partendo da questa terra, hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nella cultura della Calabria.

L’incontro si è concluso con un vivo dibattito che ha confermato quanto il legame tra la comunità laurentina e il suo olmo resti indissolubile: sebbene la tempesta abbia privato la piazza della sua ombra secolare, l’albero continua a vivere nella coscienza civica, nella ricerca scientifica e nella narrazione culturale delle nuove generazioni.