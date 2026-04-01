Sarà ancora una volta una Pasquetta all’insegna dell’allegria e della socialità quella organizzata dall’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni. Lunedì 6 aprile, a partire dalle 15:30, infatti, sul Corso della Repubblica torna la tradizionale Sguta dei record, appuntamento atteso dai residenti ma anche da tantissimi visitatori che ogni anno scelgono Siderno per trascorrere un pomeriggio felice il Lunedì dell’Angelo.

La macchina organizzativa, da tempo avviata dal Vicesindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino, è ben rodata e, grazie alla sinergia instaurata anche quest’anno con le pasticcerie e le associazioni cittadine, con gli sponsor e con studenti e professori del Polo Tecnico Professionale «Dea Persefone – Zanotti Bianco» di Locri e l’encomiabile lavoro degli uffici e delle maestranze comunali, è pronta a deliziare il palato di chi assaggerà un pezzo del tradizionale dolce pasquale, non prima di essersi tolta la soddisfazione di aver battuto il record di lunghezza stabilito lo scorso anno, quando la Sguta sidernese raggiunse i 545 metri.

Gli organizzatori evidenziano altresì come l’obiettivo del contenimento dei costi della manifestazione, dopo i danni conseguenti al passaggio del ciclone Harry, sia stato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione dei pasticceri e degli sponsor che hanno fornito buona parte delle materie prime, il cui aiuto è fondamentale, così come quello prestato dalle associazioni che curano gli spettacoli e gli allestimenti, e dell’Ipssar «Dea Persefone».

Il programma si aprirà nel primo pomeriggio e interesserà tutto il centro cittadino.

Piazza Vittorio Veneto ospiterà l’Expo di arte e artigianato; in piazza Portosalvo, invece, si darà vita alle attività dedicate ai più piccini: laboratorio ludico ricreativo, truccabimbi, laboratorio Masterchef e laboratorio di disegno. Ospiti d’eccezione Willy Wonka e il Bianconiglio.

Alle 16:30 avrà luogo la misurazione della Sguta e, se si dovesse riuscire a battere il record dello scorso anno, il Notaio Mariangela Muià sarà pronta a validarlo.

Alle 18, sul palco di Piazza Risorgimento, si darà vita alla celebrazione ufficiale, con i saluti istituzionali e la benedizione, prima del taglio e della degustazione del dolce con la conduzione di Carletto Show.

Seguiranno due spettacoli: alle 19 la comicità di Nonna Cata e alle 20 la musica della cover band «883 Revolution».