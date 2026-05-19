Essere ben collegati al resto d’Italia con un sistema efficiente di trasporto pubblico è un diritto da rivendicare. Per questo, il Consiglio Comunale di Siderno, nel corso della seduta di venerdì 15 maggio, ha adottato all’unanimità il Piano “Locride Connessa-Gelsomini Link” per migliorare l’organizzazione dei collegamenti con lo snodo ferroviario di Rosarno per i treni ad Alta Velocità e tornare ad avere un treno diretto per Roma dalla linea Ionica.

Il civico consesso, in tutte le sue componenti, nel condividere lo spirito, i contenuti, i principi e gli obiettivi strategici finalizzati al miglioramento dei collegamenti e al superamento dell’isolamento ferroviario e di trasporto pubblico della Locride contenuti nel Piano, ne fa propri gli obiettivi strategici, assumendo formalmente una posizione istituzionale a favore del superamento dell’isolamento ferroviario della Locride, conferendo al Sindaco Mariateresa Fragomeni una delega ampia e operativa per agire in sede regionale, ministeriale e nei confronti di tutti i soggetti gestori e istituzionali coinvolti, al fine di promuovere l’adozione delle misure descritte nel documento.

«È una battaglia di civiltà – spiega il primo cittadino di Siderno Mariateresa Fragomeni – che deve vederci tutti uniti: l’hub di alta velocità per chi viene dalla Locride è Rosarno, ma dei 14 treni che partono giornalmente solo 3 hanno coincidenze raggiungibili con bus e mezzi pubblici. È quindi necessario che tutti facciano la loro parte: se da un lato Trenitalia può e deve impegnarsi per garantire attraverso l’utilizzo di treni ibridi un collegamento diretto tra Roma e la Locride, altrettanto deve fare la Regione.

Le corse dei treni regionali e del trasporto pubblico locale su gomma sono concertate con la Regione Calabria: così come già fatto con l’aeroporto di Lamezia Terme, per il quale è stato fatto un piano specifico che impone ai bus di transitare dalla stazione aeroportuale, così andrebbe fatto per tutti i treni e i bus che partono dalla Locride, garantendo coincidenze ed orari compatibili con partenze ed arrivi ed evitando l’isolamento. Si può fare immediatamente ed è un primo fondamentale passo per rompere l’isolamento».

Già nel recente passato, il Sindaco di Siderno aveva assunto delle iniziative tese a eliminare le disfunzioni del collegamento tra la Locride e la stazione di Rosarno, acuite dai lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie “Torbido” e “Limina” della Ss 682, quando ancora non erano stati conclusi. Ultima, in ordine di tempo, la lettera inviata a inizio ottobre 2025, al Capostruttura di Anas Calabria ing. Francesco Caporaso e al Dirigente del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Regione Calabria ing. Claudio Moroni, con cui si chiedeva di anticipare l’apertura mattutina delle gallerie, visti i repentini cambi di orario della partenza dei treni che i gestori del servizio comunicavano in maniera intempestiva ai viaggiatori.

L’iniziativa testimonia la costante attenzione delle istituzioni cittadine nei confronti delle problematiche relative ai collegamenti con le grandi vie di comunicazione che oggi trova nel documento “Locride Connessa-Gelsomini Link” un utile strumento di condivisione della problematica a livello territoriale, al fine di formulare una proposta politica comune, finalizzata a migliorare l’organizzazione dei servizi e implementarne la programmazione.

Consapevole della necessità di costruire e rafforzare il fronte comune tra tutti i livelli istituzionali, le associazioni e le realtà civiche interessate, che sia capace di esercitare la massima pressione istituzionale, il Sindaco Mariateresa Fragomeni invita tutti alla massima adesione e condivisione del documento.