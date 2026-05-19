VIDEO | L’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, coinvolge due dipendenti del Comune e due imprenditori accusati di presunti episodi corruttivi nella gestione degli appalti e nel rilascio di autorizzazioni

Questa mattina, la Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’Ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro soggetti, accusati a vario titolo di diversi episodi di corruzione commessi nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni. Si tratta di due pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e di due imprenditori reggini, rispettivamente amministratori di due società oggetto di sequestro.