«Non so se tutti hanno capito, ottobre, la tua grande bellezza», cantava il grande Francesco Guccini. E il mese di ottobre che è appena iniziato si preannuncia ricco di eventi e novità nella Città di Siderno, grazie al grande sforzo organizzativo messo in campo dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, nell’ottica di alimentare importanti flussi di visitatori in un periodo diverso dall’alta stagione turistica.

Si comincia con la cultura, il cui assessorato è guidato da Francesca Lopresti, con l’adesione del Comune di Siderno, nell’ambito del progetto «Siderno. I Mondi Possibili della Lettura» (finanziato dal Cepell dopo la conferma, per il secondo triennio, del titolo di «Città che legge») al Festival Poetico Internazionale della Sardegna, giunto alla ventesima edizione.

L’adesione si concretizza in tre eventi in altrettanti luoghi, tesi a coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Venerdì 2 alle ore 19, nel giardino antistante il Melmoth Irish Pub, verrà recitato il monologo «Donne e televisori, gioie e dolori» incentrato sul ruolo della donna nella Tv degli anni ’70. Al termine, la giornalista Raffaella Rinaldis dialogherà con l’autore Gianluca Albanese. La serata sarà allietata dalle musiche del maestro Salvatore Gullace.

Lunedì 5 alle ore 9, nell’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale «Marconi-Ipsia-Zanotti Art», una folta delegazione di studenti degli istituti superiori parteciperà a una mattinata incentrata sulla poetica di Izet Sarajlic, a cura della poetessa e scrittrice Antonella Iaschi, anello di congiunzione tra l’importante manifestazione sarda e la Città di Siderno. Una delegazione degli studenti verrà coinvolta nella giuria del premio letterario «Città di Sassari».

Martedì 6 alle 17:30, nella sede del Centro di Aggregazione Socio Culturale Seniors Siderno avrà luogo un nuovo appuntamento incentrato sull’opera del poeta serbo. La presidente Cesira Sorace introdurrà Antonella Iaschi e il fotografo e poeta Stefano De Angelis.

Dal 15 al 18, poi, piazza Portosalvo si trasformerà in una enorme pizzeria a cielo aperto, con l’attesissimo festival «Pizzaville».

Il fine settimana del 24 e 25 torna l’Ottobrata Sidernese, coordinata dal consigliere Carmelo Scarfò che, a causa dei lavori in corso nel teatro all’aperto di Siderno Superiore, si sposterà sul Corso della Repubblica e nelle principali piazze del centro cittadino. Il ricco programma in via di definizione prevede expo di artigianato, cantine vinicole, birrifici artigianali, convegni, concerti, artisti di strada e alcune importanti manifestazioni culturali curate dall’assessorato che fa capo a Francesca Lopresti, tra cui un concorso di pittura estemporanea ispirato ai temi dell’autunno e un contest grafico dedicato agli studenti.

Il programma completo dell’Ottobrata verrà reso noto nei prossimi giorni. Di certo, grazie al coinvolgimento degli operatori turistici cittadini, ci saranno numerose visite guidate delle comitive ai palazzi storici e ai punti più belli del territorio cittadino che ospiteranno, a loro volta, allestimenti artistici di valore.

È in fase di organizzazione, infine, il ritorno di una delle manifestazioni di poesia più amate dai nostri conterranei: il premio «Giomo Trichilo», giunto alla diciottesima edizione, col suo patron e direttore artistico Antonio Tassone pronto a coinvolgere i poeti in vernacolo capaci di scaldare i cuori dei calabresi declamando i propri versi e approfondendo il significato di ogni componimento. È prevista la consegna di un premio speciale a un calabrese illustre.

Insomma, sarà un mese di ottobre tutto da godere a Siderno, con l’atmosfera unica che la città sa offrire anche in autunno.