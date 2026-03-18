Un patrimonio storico, naturale, artistico fatto di storie, tradizioni, di mestieri antichi. Ricchezze, da tramandare ma spesso sottovalutate o abbandonate. È il Sud d’Italia a cui spesso si guarda per la sua capacità di offrire un’offerta turistica prevalentemente estiva, che punta tutto sul mare. Una perla che oggettivamente è un plus del Meridione. Ma non è l’unico. Allora perché non riflettere e farsi promotori di strategie concrete per uno sviluppo turistico sostenibile e continuativo? Questo è l’obiettivo della Fondazione Magna Grecia che organizza a Scilla, in collaborazione con il Comune, una due giorni per mettere a confronto sul tema istituzioni, accademici, operatori economici, esperti e protagonisti del mondo della cultura.

L’iniziativa “Sud e Futuri – Oltre il mare: i patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”, che si svolgerà nelle giornate di domani e venerdì 19 e 20 marzo 2026 presso “Il Ponte” sul Lungomare di Scilla (Reggio Calabria), rappresenta il momento conclusivo di un percorso triennale realizzato nell’ambito del progetto PNRR dedicato alla valorizzazione dei Borghi Storici, e mira a restituire alla comunità e agli stakeholder istituzionali una visione strategica del ruolo della Calabria come punto di partenza per un dibattito più ampio sul turismo destagionalizzato e in armonia con il territorio.

“La vera sfida oggi – dichiara il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti – è quella di fare del Mezzogiorno un volano per l’economia dell’intero Paese a partire dai suoi patrimoni naturali, culturali, umani, capaci di generare valore tutto l’anno. Destagionalizzare il turismo significa fare un salto di paradigma e mettere in rete risorse in grado di attrarre economia e prosperità parlando una unica lingua. Non più elementi isolati, ma anelli di una unica catena. La Calabria ha tutte le carte in regola per poterlo fare, e Scilla, in questo contesto, rappresenta un punto di riferimento molto importante”.

In apertura dei lavori i saluti del Sindaco di Scilla, ospiti della sessione mattutina della prima giornata di lavori (19 marzo), moderata dalla giornalista del TgLa7 Flavia Fratello, i rappresentanti delle istituzioni, fra i quali l’Assessore regionale allo sport, istruzione e politiche giovanili Eulalia Micheli, le associazioni di categoria e alcuni protagonisti del sistema produttivo, che discuteranno di quali possano essere le leve necessarie – infrastrutturali, fiscali, promozionali e formative – per attrarre visitatori durante tutto l’anno.

“Calabria da raccontare” è invece il focus che aprirà il dibattito del pomeriggio, dedicato al ruolo strategico del cinema, dell’audiovisivo e della narrazione culturale nella costruzione dell’immagine di un territorio. A confronto tra gli altri il regista Mimmo Calopresti, e l’attore Alessandro Preziosi. La guida è affidata al vicedirettore del Tg2, Fabrizio Frullani, che chiuderà la giornata mettendo a confronto esperienze concrete e attuali: progetti che dimostrano come si possa valorizzare il territorio, coniugando identità locale e innovazione. Presente, oltre a rappresentanti di realtà operative del tessuto economico calabrese, la content creator Noemi Spinetti, impegnata nella promozione digitale dei territori. Fondazione Magna Grecia dimostra così ancora una volta la sua attenzione alle nuove generazioni e il suo stare al passo con i tempi.

La seconda giornata, venerdì 20 marzo (con inizio previsto per le 15.00) – moderata da Federico Quaranta, giornalista Rai - percorre un viaggio tra storia, cultura e natura come asset strategici per un turismo identitario e sostenibile. Nel corso dei lavori, ai quali prenderà parte anche l’Assessore regionale al turismo, lavoro e sviluppo economico Giovanni Calabrese, verrà inoltre presentato Arborum Meridies, progetto multidisciplinare di alfabetizzazione ecologica promosso dalla Fondazione, patrocinato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e culminato nella realizzazione di un volume fotografico dedicato alla Calabria e pubblicato da Rubbettino Editore.

“Oltre il mare” si propone dunque come un laboratorio di idee e proposte per ripensare il turismo nel Sud Italia in chiave sostenibile, puntando su cultura, ambiente, innovazione e partecipazione delle comunità locali per costruire un’offerta capace di superare la stagionalità e generare sviluppo duraturo.