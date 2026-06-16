Dalla musica del Conservatorio S. Arlia alla visita guidata tra palazzo Contestabile e la Chiesa. Venerdì 19 giugno 2026, un appuntamento imperdibile per chi crede che la bellezza e la cultura possono diventare strumento di partecipazione attiva e di sostegno concreto al territorio

C’è un angolo di Taurianova dove il silenzio della preghiera incontra la speranza della cura: è la Chiesa di Santa Lucia, oggi meglio conosciuta come “Chiesa degli Artisti”, un piccolo scrigno di arte e devozione che sorge proprio accanto allo storico Ospedale di Taurianova. Questa chiesa è da sempre un’oasi di pace per chi vive la sofferenza, per chi ogni giorno lotta per la vita ma anche un luogo dove medici e infermieri si fermano per un respiro profondo dopo un turno estenuante tra le corsie del reparto dialitico.

Il prossimo 19 giugno, un grande evento di solidarietà

La “Chiesa degli artisti”, in poco tempo, è diventata un punto di riferimento per attività artistiche, eventi e progetti di aggregazione sociale: oggi quel luogo necessita di una sana ristrutturazione. Proprio per questo, il Lions Club Taurianova Vallis Salinarum ha deciso di scendere in campo realizzando un evento di beneficenza, il cui ricavato del concerto del servirà a completare alcuni lavori all’interno della Chiesa restituendo splendore a questo simbolo di resilienza e fede.

Il programma della serata

Per un luogo così speciale, serviva una colonna sonora altrettanto eccezionale. Infatti, in occasione dell’evento di beneficenza, che si terrà venerdì 19 giugno 2026 alle ore 19.30, la Chiesa dell’Immacolata di Jatrinoli aprirà le sue porte ai giovani talenti dell’Orchestra del Conservatorio “S. Arlia” di Nocera Terinese – sotto la direzione della Maestra Cettina Nicolosi.

Il programma è un omaggio alla grande bellezza: dalle melodie immortali di Ennio Morricone al pathos di Pietro Mascagni e Georges Bizet, fino all'energia travolgente di Astor Piazzolla, Johannes Brahms e Richard Strauss. La musica, in particolare, assume il ruolo di ponte tra generazioni, sensibilità e comunità, contribuendo alla tutela di luoghi che custodiscono identità, memoria e valori condivisi.

Dai segreti di Palazzo Contestabile al cuore di Santa Lucia

L’iniziativa, che vanta la prestigiosa collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) guidata dall’architetto Elisabetta Biffis Taccone, inizierà già nel tardo pomeriggio. Alle ore 18.00, i partecipanti potranno immergersi nella storia nobiliare della città con una visita guidata a Palazzo Contestabile, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Un’occasione unica per riscoprire le radici di Taurianova attraverso un appuntamento imperdibile per chi crede che la cultura, possa diventare strumento di partecipazione attiva e di sostegno concreto al territorio.