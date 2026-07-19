Grande partecipazione per l'appuntamento inserito nella rassegna «R-Estate a Pellaro e dintorni», con la presentazione del libro di Marina Neri, la mostra di Carmen Schembri Volpe e le letture di Nuccia Macrì

«Pellaro e il mare… racconti al tramonto», giunto all’ottava edizione, si è svolto nel meraviglioso scenario di uno scorcio della spiaggia di Punta Pellaro, a Reggio Calabria, presso il Circolo Sportivo NewKiteZone. Nel corso dell'iniziativa è stato presentato il libro «Le storie della Mosca. Avventure tragicomiche di un insetto consapevole», dell'autrice Marina Neri, che ha dialogato con la dirigente UNPLI Calabria, Concetta Romeo.

All’interno del circolo è stata allestita anche la mostra di pittura dell’artista Carmen Schembri Volpe, che cura la grafica dei libri della scrittrice Marina Neri.

«E fu così che, in un pomeriggio in cui raramente il vento di Pellaro scema, il tramonto si fa silenzio, persino l'onda batte sorniona. Lo Stretto di Scilla e Cariddi scintilla di luci e di bellezza. Il ronzio moschesco vibra ma, a vibrare più forte, è l'intensità di un tramonto che si è fatto dialogo, scambio osmotico di esperienze, quotidianità assurta al rango di protagonista. La forza della Mosca?». Così la nota degli organizzatori, che aprono ad una lunga serie di ringraziamenti.

«Grazie a Marina Neri, avvocato e scrittrice reggina sempre disponibile, attenta ed appassionata conoscitrice delle dinamiche psicologiche e culturali. Riesce a portare, con la sua grazia, quel brio giusto per far sì che la cultura approdi in ogni contesto cittadino.

Grazie a Concetta Romeo, dirigente UNPLI ed ex presidente della Pro Loco Reggio Sud, che si spende per la sua comunità e per la quale la parola tornaconto è solo un vuoto non senso nel vocabolario.

Grazie a Carmen Schembri Volpe, CaschèArt, che regala le sue emozioni attraverso le tele e attraverso la generosità di contribuire a rendere speciale un pomeriggio.

Grazie a Nuccia Macrì, che incede regale in quella sua arte che dall'antichità si fa presente e dichiara guerra all'indifferenza bulimica di questo nostro tempo. Le sue parole, recitate con passione ed estro artistico, la rendono unica nel trasmettere emozioni.

Grazie alle persone presenti, che con grazia, sorriso e tenera partecipazione hanno avvolto in un abbraccio sincero il «piccolo insetto volante», consentendo, con i loro interventi, alla «Moschicella» di volare, di donare tenerezza, persino la nostalgia dei ricordi dentro un tramonto dipinto per l'occasione da un Fato generoso».

«Grazie all'Amministrazione comunale – concludono gli organizzatori – , nella persona del consigliere Nicola Zera Falduto, per avere portato i saluti e dato un segno tangibile di attenzione alle espressioni culturali della nostra comunità. Grazie al Circolo Sportivo NewKiteZone per avere messo a disposizione i bellissimi spazi e la sua accoglienza».