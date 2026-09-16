Il 20 settembre torna il motorsport nel borgo con la terza prova calabrese: pronto un tracciato di oltre 3.800 metri tra una prima parte guidata e un tratto più veloce
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Grande attesa nel bellissimo borgo ionico per la sfida del 20 settembre, terza prova calabrese della stagione 2026.
Una comunità in fermento, per un evento che sancirà il ritorno del motorsport nella splendida parte superiore di Bova, splendida per le sue bellezze tipiche e riconosciute a livello nazionale.
Dopo le appassionanti sfide di Mosorrofa e Bagaladi dunque, OPES Motori Calabria ha riavviato con la massima applicazione la macchina organizzativa per questa ghiotta sfida di fine estate.
Il percorso annovera una prima parte più guidata ed una seconda invece più veloce, misura oltre 3800 metri e sicuramente non mancherà di accattivare tutti i presenti, grazie al ridotto numero di porte di rallentamento, appena sei.