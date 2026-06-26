Tutto pronto per l’attesa serata di gala della 57ª edizione del “Giugno Locrese”, lo storico appuntamento culturale promosso dal Comune di Locri – Assessorato alla Cultura, che andrà in scena sabato 27 giugno alle ore 21.00, nella cornice della Corte del Palazzo di Città.

Nel segno di “Nosside, voce contemporanea”, sarà proclamato il vincitore del concorso di poesia e saranno consegnati il Premio “Città di Locri” e il Premio “Umberto Ferraro”.

Ad impreziosire la serata sarà la presenza della special guest Ilaria Della Bidia, pianista, cantante, compositrice e autrice di fama internazionale. Artista poliedrica e raffinata, dal 2011 collabora stabilmente con il Maestro Andrea Bocelli, con il quale si è esibita nei più prestigiosi teatri e nelle più importanti tournée internazionali. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con grandi nomi della musica e dello spettacolo come David Foster, John Legend, Lionel Richie e Sophia Loren, affermandosi come autentica ambasciatrice della cultura italiana nel mondo. Sul palco del “Giugno Locrese” sarà accompagnata al pianoforte dal Maestro Attilio Di Giovanni, pianista, compositore e produttore di prestigio internazionale.